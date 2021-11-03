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洗錢防制辦公室邀郭婞淳、羅嘉翎 協助拍攝宣導片

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

行政院洗錢防制辦公室今天在法務部發布洗錢防制微電影「洗金風雲」以及3部宣導短片，宣導片由奧運金牌舉重女選手郭婞淳協助拍攝；法務部長蔡清祥表示，期許台灣在下一次亞太防制洗錢組織評鑑中再創佳績。

蔡說，我國於2019年「亞太防制洗錢組織（APG）」第三輪相互評鑑中，獲「一般追蹤」佳績、也就是亞洲第一名的成績， 他特別對此表達感謝，呼籲全民支持，以共同做好「金流透明」來打擊洗錢犯罪。

事實上，洗錢防制辦公室共拍攝3支宣導短片以及1部微電影加強宣導，發布會上，法務部、金管會高層與金融機構多人受邀與會。

洗防辦說，為深化民眾對洗錢防制的認同，特別委請東京奧運舉重金牌郭婞淳、女子跆拳道銅牌羅嘉翎及二手車業界網紅「小施」協助拍攝短片，3人分別從「虛擬貨幣實名制」、「網路反詐騙」、「二手車買賣使用匯款交易」等議題切入，宣導民眾正確的法律觀念。

至於微電影「洗金風雲」則是由新銳導演鍾維恆所執導，男、女主角由卞慶華、梁凱莉擔綱，全片大意是以一對年輕情侶的故事說起，提醒年輕人不要為了享受一時的金錢利益，加入詐騙、洗錢犯罪集團。

洗錢防制辦公室今天舉辦微電影、宣導片發布活動，蔡清祥(右三)與法制、金融官員共同出席。記者王聖藜／攝影
洗錢防制辦公室今天舉辦微電影、宣導片發布活動，蔡清祥(右三)與法制、金融官員共同出席。記者王聖藜／攝影

洗錢 微電影 東京奧運

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