營建署公布33件板橋合宜宅可疑法拍案 並提訴訟購回
有關板橋浮洲合宜住宅，疑涉及投機人士採法院拍賣途徑規避10年預告登記限制，以便轉售牟利，涉假債權、真買賣之情事，現已轉檢察機關偵辦中。營建署表示，目前已公告33件可疑法拍案件地址於營建署官網（https://www.cpami.gov.tw），提醒不動產業者勿仲介，也提醒民眾切勿購買相關物件，以免購買後無法主張善意第三人（即受讓人）的權益。
後續營建署將全力配合檢察機關調查作業並提起民事訴訟購回，以杜絕合宜住宅承購人透過法拍規避閉鎖期。
營建署強調，政府推動合宜住宅是為提供無自有住宅家庭也能擁有良好的居住環境，民眾應以自住使用為原則，勿讓政府美意遭少數人破壞。營建署未來將不再興建合宜住宅，改為積極推動「只租不售」的社會住宅，目標8年內完成興建12萬戶及以包租代管方式興辦8萬戶。
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