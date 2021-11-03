曾賣球星譚傑龍不雅片遭起訴 男臉書罵人「白X」獲判無罪

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍去年底傳出不雅影片遭外流，警方逮捕余姓主嫌、檢方依妨害秘密起訴現仍審理中；另余男在臉書罵周姓友人「有毛病」、「白X」等語，也遭加重誹謗罪嫌起訴，法院審酌，余是基於意見表達、評論，應無誹謗故意，衡量言論自由判他無罪，可上訴。

檢方查，余2019年2月25日用臉書帳號，附上周男臉書照片截圖，並點名周留言「到底有什麼毛病，你以為在酒吧報警，人家會歡迎你？」「你喝酒挑釁別人，被打也是活該」。

余還說「到處跟人說我不是法律系嗎？」「對我法律系又怎樣，就是學來治你這種白痴」等語，檢方偵結依加重誹謗罪嫌起訴他。

審理時，余男坦承有在臉書張貼文章、圖片，但矢口否認誹謗，辯稱當時周男發文挑釁，他就去找對方理論，還打了周一下，後來警察就到場，自己文章中陳述的都是事實，說周男是「白痴」也只是評論這件事。

法院查，本案起源是余、周在酒吧巧遇，2人因質問發生口角及肢體衝突，周遂報警處理；在場友人證稱，當時余已經喝醉了，他們有發生小爭執，經警方到場協調才結束。可見余男是主觀認周朝諷、挑釁，才將經過寫在臉書，非全然無據。

法院認為，余男張貼臉書文字，是基於親身經歷所為的實事陳述及評論，況且其用語「你以為在酒吧報警，人家會歡迎你？」為疑問句，另「有什麼毛病啊」、「白X」是為對整體事件的評論或個人意見陳述，雖帶有氣憤、不滿情緒，客觀上難認足以對周名譽、社會評價造成貶抑。

再者，就算余該發言造成周名譽、社會評價貶損，仍應為僅是評論周男在酒吧報警的行為，把事情鬧大並無必要擾民，尙難遽認余有誹謗的主觀犯意。