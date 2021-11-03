友人客死哈爾濱 夫妻詐領保險金2000萬元重判

徐姓男子2018年1月間在中國大陸哈爾濱當街凍死，同行的夫妻友人朱姓男子、許姓女子詐領旅行平安險2000萬元，苗栗地方法院今天依偽造文書、詐欺罪判刑。圖／本報資料照片

徐姓男子於2018年1月間在中國大陸哈爾濱當街凍死，同行的夫妻友人朱姓男子、許姓女子返國後，詐領徐男出國前在機場臨櫃投保2000萬元，苗栗地方法院法院認定2人惡性重大，今天依偽造文書、詐欺罪，量處朱男4年6個月、許女1年6個月徒刑，並追徵未扣案998萬元。

判決書指出，朱男、許女與徐男是友人關係，3人2017年12月26日出境前往大陸上海，朱男陪同在松山機場保險公司櫃台，投保2000萬元旅行平安險，徐男隨後於2018年1月22日上午8點多在哈爾濱被發現凍死路旁，朱男、許女8天後返台，利用徐父年邁且智識不足，誆稱徐男生前積欠鉅額債務約3500萬元，要求代為清償。

徐父簽發3張共3500萬元本票，委託代辦喪葬事宜，且簽署各式授權書，及保險理賠金申請書等文件，再開立銀行帳戶，朱男、許女夫妻據以申請理賠金，且保險公司撥打電話照會時，朱男假冒是徐父，保險公司因而匯款身故保險金，含利息2006萬多元，朱男、許女2018年3月間臨櫃及轉帳提領保險理賠金1996萬元不法利益。

法官調查，徐男生前月薪僅3萬多元，再調閱朱男、許女歷年綜合所得稅各類所得清單、徵信資料，難以認定朱、許有能力借鉅款給徐，審酌2人利用徐父年老知識不足，誆稱可以代為領回徐的遺體及高額欠款，使徐父信以為真，手段相當惡劣，至今拒絕返還詐領保險理賠金，惡性重大，朱男主導、許女全程配合，分別量刑。