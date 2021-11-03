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無良砂石場牟2億暴利 嚴重汙染環境檢方起訴13人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉一家砂石場涉嫌以合法掩護非法，去年2月起違法佔用公、私有土地，竊占面積超過8萬平方公尺，並將竊占部分土地用來堆置、掩埋汙泥、營建、事業廢棄物，從中賺取利潤，不法所得達2億元，嚴重造成環境汙染；新竹地檢署偵查終結，將砂石場王姓負責人、周姓管理人等共13名涉案人依違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，並痛斥王等人將周遭環境視作「免費產品」任意取用、糟蹋而不願清除，犯後態度惡劣，請求法院審理時就其所犯各罪從重量刑及併科罰金。

檢方調查，2019年2至去年5月間，王男、周男明知該砂石場生產砂石過程中產生的無機性汙泥不得任意丟棄，竟載至鄰近油羅溪畔的河川地丟棄，導致摻有高分子凝結劑的無機性汙泥沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠。為掩飾犯行，兩人期間竟向環保署廢棄物申報處理系統偽稱汙泥已完成合法再利用，藉此不實申報。

另外，王男、周男經營的砂石場並無合法處理廢玻璃纖維粉的許可文件，仍向一間科技公司接洽，以每公噸補貼800元代價將進場的廢玻璃纖維粉直接棄置在砂石場壩台下方8至10公尺深處及鄰近橫山鄉土地上，並鋪設土石、級配掩人耳目，估計非法處理的廢玻璃纖維粉達9345公噸。

檢方偵辦期間，又發現王男假藉砂石場整地，於去年8至11月間違法佔用桃園市大溪區的國有地，作為堆置掩埋土木或建築廢棄物之用，占用面積超過1萬平方公尺（深度2.5公尺），並從中賺取鉅額處理費。

新竹檢方掌握事證，會同警、調與環保署官員於去年11月至今年1月底兵分多路，搜索涉案人及第三人住所、辦公處所共11處，承辦檢察官並會同竹東地政事務所至現場履勘、開挖，並向法院申請羈押王男、周男獲准，並扣得王名下帳戶犯罪所得1163多萬元，王、周兩人遭羈押近4個月獲保。

王男、周男等人分別涉犯廢棄物清理法、刑法竊占罪、區域計畫法等罪嫌。檢方認為，王男長期經營砂石場，為獲取自身龐大利益，利用偏僻位置且鄰近油羅溪畔地利之便，恣意在場區內土地、級配中掩埋含銅超標的廢玻璃纖維粉，竊佔鄰近河川地回填營建廢棄物及棄置場區所產出的無機性汙泥，導致汙染油羅溪及下游秀湖村溝渠內的地面水體及鄰近農地土壤，且堆置廢棄物面積廣大，嚴重改變該處地形、地貌。

檢方說，王男等人為規避刑事偵查，巧立多間公司名目並安排員工及親友人頭擔任負責人，將所得財產脫產隱匿，且偵辦期間飾詞否認犯行，湮滅相關單據且運出摻有廢玻璃纖維粉的部分土石，估算將汙染環境回復原狀費用達11億餘元，為此請求法院審理時參酌憲法保障的環境權及環境永續發展精神，對王男具體求刑8年，併科罰金8000萬元。

檢方專案人員到場偵辦。圖／檢方提供
檢方專案人員到場偵辦。圖／檢方提供
現場汙泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比。圖／檢方提供
現場汙泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比。圖／檢方提供
現場汙泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比。圖／檢方提供
現場汙泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比。圖／檢方提供

砂石 廢棄物 新竹

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