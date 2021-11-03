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表揚犯保志工 蔡清祥：太魯閣號案、城中城案他們都在

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

犯罪被害人保護協會今天舉辦表揚大會表彰犯保志工，邀請「馨生歌手」全世煌歌唱表演；法務部長蔡清祥致詞時，舉「太魯閣號失事」、「城中城失火」時犯保志工都在，勉勵志工投入工作的辛勞。

蔡清祥頒發獎座給今年評選獲獎的18名得獎人、單位，除肯定他們無私奉獻，也感謝他們不辭辛勞、不求回報付出。

獲表揚的18人、單位長年深耕被害人保護工作，無論對被害人保護服務的處遇、長期的關懷陪伴、教育訓練與經驗傳承，都著有事蹟。

得獎人包括犯保志工胡純寬女士、李素真女士、洪秀英女士、顏子滎女士、謝淑麗女士、黃仁旺先生。

衛生福利部所推薦得獎者，是松山分局家庭暴力防治官楊峻豪、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、台北市政府社會局督導陳曉梅，他們對性侵害、家暴及兒少被害人的服務貢獻良多。

內政部警政署也推薦獲獎者，他們是家庭暴力防治官李柏震、外事巡官林立揚，他們身為人民保母，即時給予被害人協助，積極的表現感動評選委員。

移民署推薦的獲獎者為花羽庭小姐，她積極投入人口販運被害人庇護協助；教育部推薦的得獎者是諮商心理師許佳文，許多次為重大兒虐、性侵害個案提供諮商，努力為兒少權益發聲。

台灣高等檢察署推薦的5名獲獎者與團體，則分別是前犯保協會執行長曾俊哲、台中地檢署檢察官鄭珮琪、嘉義地檢署檢事官黃晉展、台北地檢署檢事官賀文群。

得獎團體為台中地檢署「修復式司法推動小組委員會」。委員會多年來投入推動修復式司法、培訓種子教師，提供被害人與被告對話機會，讓彼此能放下、迎向新生。

蔡清祥今天參加犯保志工表揚大會。記者王聖藜／攝影
蔡清祥今天參加犯保志工表揚大會。記者王聖藜／攝影

家庭暴力

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