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房東搞上女房客因不舉遭棄 瞞妻十多年認清誰是真愛

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄袁姓女子18年前向一名人夫租下房子，兩人卻因此譜出地下戀情，後來這名人夫患上多種慢性病「不舉」，袁女卻從此不告而別，是元配在旁不離不棄照顧，才讓他身體好轉。前年6月人夫的劉姓妻子整理房間，發現這間房子早被賣給袁女，追問之下丈夫才吐露出軌實情，同時也認清誰是真愛，劉婦事後向袁女求償60萬元，高雄地方法院審理後，認為已過10年請求權時效，判袁婦免賠。

劉婦與先生結縭超過46年，劉婦與子女旅居台北，劉夫則在高雄上班，直到多年前因身體罹患慢性病，才搬到台北與家人同住。劉夫在高雄工作期間，名下有空屋出租，2003年他將房屋租給袁姓婦人，兩人卻譜出地下戀情，兩人不僅常在住處發生性行為，還曾在外「車震」，後來袁婦提議將房子賣給他，於是劉夫便以250萬元低價，將房子轉賣給劉婦。

前年6月，劉婦整理房間時，在衣櫃夾層發現房屋買賣契約，她起疑追問，丈夫才緩緩吐露10多年前的一段不倫戀；為求妻子原諒，他還寫下

「給賢妻的懺悔書」。

內容提及他退休前生病後，妻子接他到台北照顧，讓他身體漸漸好轉，但也吐露袁婦從他生病後對他不裡不採，「我到台北後，房產落入袁女獨佔管理收租，卻從不需對我的病體…」，文字間透露對妻子的虧欠，以及對袁女不告而別的不滿。

劉婦認為袁女破壞家庭，還侵吞丈夫房產，提告求償60萬元，高雄地方法院審理時，袁婦反駁稱房子是合法買賣，劉夫所提的內容，應該是遭到脅迫才會寫出這些不實指控。

劉夫出庭時，主動吐露他與袁女的不倫戀情，雖然他退休住在台北，但身體好轉後偶爾都會南下高雄找袁女，一直到2010年，因身體不好，在台北榮總住院才斷了聯絡，沒想到袁女卻趁他不在時，跟其他男人在一起。

雄院法官審理時認為，劉夫自陳2005年生病後就有性功能障礙，不能再與袁女發生性行為，因此對於他說兩人直到2010年還有發生關係的說法存疑，而劉姓婦人則在2020年11月25日才提告求償，已遠過民法所定10年請求權行使時效，因此判劉婦敗訴，袁女免賠。

高雄一名房東戀上女房客，瞞了妻子10多年，因為一張房屋買賣契約書，讓這隱瞞十多年的不倫戀曝光。示意圖。本報資料照片
高雄一名房東戀上女房客，瞞了妻子10多年，因為一張房屋買賣契約書，讓這隱瞞十多年的不倫戀曝光。示意圖。本報資料照片

慢性病 性行為 出軌

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