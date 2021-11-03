陸軍航勤廠濾水器採購弊案 前組長貪6千多元得繳庫20萬

陸軍航空基地勤務廠契管室採購組謝姓組長前年4月間辦理濾水器採購案，與黃姓女負責人商議，借用其企業社之名義承攬該採購案而獲利6770元，經檢舉後謝、黃女坦承犯行，謝繳還不法所得，去年2月辦理退休，台南地院認謝犯對監督事務圖利罪，處1年6月徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年，支付公庫20萬元，黃女共同犯填製不實會計憑證罪，處3月，緩刑2年，支付6萬元。

檢調調查，陸軍航勤廠前年4月有意採購益之源淨水器(分流)2台、德國BRITA ON TAP龍頭式濾水器(含1支濾芯)8個。而採購物品總價，未逾政府採購法所定公告金額100萬元的十分之一即10萬元，得不經公告程序逕洽廠商採購，而承辦人曾尋洽數廠商，均無報價意願。

未料，謝為圖利自己不法利益，與友人黃姓女負責人商議借用其企業社的名義，就該採購物品報價、承接採購案、請款，但實際上該企業社不需負責備貨、供貨，她允諾後，與謝共同基於行使業務上登載不實文書、製作不實會計憑證。

羅去年4月22日簽辦「小額採購請購單」公文書，總金額為9萬2000元，經層層審核，由執行長決行。謝則以自己名義在網購平台上購入相關濾水器等，黃女扣除不實發票應繳納5％營業稅額4600元後，即將餘款8萬7400元交予謝，謝明璋因而獲得6,770元不法利益。

案經航業調查處基隆調查站移請台南地方檢察署偵查起訴，謝、黃女2人均坦承不諱，以及證人供詞等，認事證明確。

合議庭審酌，謝案發時為軍方現役人員，對於應遵守職務規範，應知悉甚詳，竟主動違犯法令，謀求自己不法利益；企業社黃姓負責人，對於業務上製作的會計憑證、文書，自應確保其真實性，以維護交易安全，兩人所為均對陸軍航勤廠機關對於採購案正確性造成損害，且令國庫支出增加，所為應予非難。