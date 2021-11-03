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民進黨「政二代」趙介佑當兵擅離職役7天 判刑3月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，被控服替代役出勤不正常，依替代役條例起訴；法院日前開庭，趙認罪，法官改簡易程序，台北地方法院審理後，判趙有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

趙介佑是民進黨「政二代」，有幫派背景，特權爭議多，曾引發「北投之亂」；民進黨今年7月開除趙介佑黨籍，而他目前還有涉毒品案待審理，羈押中。

檢方指控，趙介佑2018年5月14日入伍，服替代役第190期，分發到矯正署澎湖監獄，他2度出勤不正常被規勸，卻嗆監所管理員「殺了你」，已依恐嚇罪判刑2月。

趙介佑後來因毒駕停役，2021年2月25日回役分發花蓮監獄，3月22日改調北投區公所，在北投區公所出勤不正常，無故擅離職役172小時，超過規定的7天，因而移送法辦。

趙介佑 民進黨 北投

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