人妻小王偷嘿咻喊痛 遭逮辯「額頭」打錯字成「乳頭」

胡姓人妻和翁姓男子婚外情，私下背著老公發生性行為，還傳「昨天做2小時累死了」、「現在乳頭還有點痛」，翁則回「大家一起爽」，胡的先生驚覺鹹濕對話提告求償80萬元，胡女辯稱是「額頭」是不小心打錯字成「乳頭」，但法院不採信，判她和翁應賠償胡的先生30萬元，可上訴。

胡的先生說，和胡女結婚20多年，原本夫妻關係和睦，去年12月老婆突然離家音訊全無，他擔心對方人身安全就透過小孩登入妻子臉書，卻赫然發現她和翁男互傳鹹濕、涉及性交的對話，這才驚覺老婆外遇，對胡、翁求償80萬元。

法院勘驗胡、翁間對話，發現胡曾說「昨天做2小時累死了」、「你好強！」，「現在乳頭還是有點痛」，翁則回「還想要是嗎？」「有射嗎」、「大家一起爽」等語；且翁男經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明。

胡女抗辯稱，她之前在快炒店上班，才和擔任廚師的翁男認識，但2人聚會非單獨相處，自己說「你爽還是我？」是指翁酒力很好，且翁回「大家一起爽」，是指他們都有拿到客人給的小費。

胡女還說，至於自己稱「乳頭還是很痛」，是指翁酒醉時吐撞到額頭，她想表達的是「額頭」很痛，是自己打錯字，將「額頭打成乳頭」，否認雙方有性交或逾越男女份際，並反控先生好賭欠債，無法提供子女正常生活，夫妻感情消耗殆盡，才會讓婚姻產生裂痕。

法院審酌，根據2人對話，顯見曾發生性行為，已達破壞婚姻生活程度，且胡雖稱「額頭」打錯字成「乳頭」，但沒即時更正，翁男還回「真的有點痛」，另根據前言後語，也看不出她所謂酒力好、給小費一事，不採信其辯詞。