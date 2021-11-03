罵人畜牲卻巧辯「我在罵家裡的貓」 法官判婦人拘役

王姓婦人與鄰居不睦，在住處樓梯間公然辱罵于姓鄰居「畜生」，被控公然侮辱；王婦否認犯罪，向檢方辯稱「我在吼家裡的貓」仍被訴，台北地方法院審理，判王婦拘役2日，得易科罰金2000元。可上訴。

2021年6月5日下午，72歲王姓婦人在新北市新店區住處樓梯間遇對門于姓鄰居，辱罵于「畜生」，于提告公然侮辱罪。

王婦向檢察官辯稱，她進到家門口後，于來踩她家的門，她是在家裡客廳內對家裡的貓咪吼說「畜生」，沒有在罵于，檢方傳喚于的女兒作證後，對王婦聲請簡易判決處刑。