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罵人畜牲卻巧辯「我在罵家裡的貓」 法官判婦人拘役
王姓婦人與鄰居不睦，在住處樓梯間公然辱罵于姓鄰居「畜生」，被控公然侮辱；王婦否認犯罪，向檢方辯稱「我在吼家裡的貓」仍被訴，台北地方法院審理，判王婦拘役2日，得易科罰金2000元。可上訴。
2021年6月5日下午，72歲王姓婦人在新北市新店區住處樓梯間遇對門于姓鄰居，辱罵于「畜生」，于提告公然侮辱罪。
王婦向檢察官辯稱，她進到家門口後，于來踩她家的門，她是在家裡客廳內對家裡的貓咪吼說「畜生」，沒有在罵于，檢方傳喚于的女兒作證後，對王婦聲請簡易判決處刑。
法官閱卷，認定王婦犯輕罪、想判輕度刑，審酌王婦犯罪動機、目的、所生危害、犯後態度及尚未與于達成和解等，依檢方起訴卷證判處王婦拘役2日，得易科罰金新台幣2000元。
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