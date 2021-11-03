趙介佑服替代役涉擅離職務 北院判刑3月
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑服替代役時，涉嫌無故擅離職役172小時，被檢方依違反替代役實施條例起訴。台北地方法院今天判刑3月，得易科罰金。可上訴。
檢方起訴，趙介佑為第190梯次替代役役男，今年3月起分發至北投區公所服役，涉嫌於4月間無故擅離職役，累計時數達172小時；其中，4月14日上午8時30分至同月19日上午8時30分連續5天，擅離職役達120小時。
台北市兵役局函送偵辦，趙介佑矢口否認犯行，辯稱都有請事假；但檢察官依據北投區公所個人出勤紀錄表、役男輔導紀錄等資料，認定趙介佑犯罪嫌疑重大，依替代役實施條例提起公訴。
台北地方法院審理後，今天判決趙介祐有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。
另外，趙介佑涉嫌詐欺、販賣愷他命，台北地檢署8月20日依毒品等罪起訴移審台北地方法院。法官開庭審理後，裁定趙介佑羈押不禁見，案件審理中。
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