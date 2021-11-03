桃園連續搶奪犯 警無奈：抓得要死、一放出來繼續搶

桃園地院日前予以搶銀樓200萬元金鍊的被告2度交保，才引起社會譁然，未料桃園地檢近期也讓劉姓搶奪犯2度交保，造成劉「一出來就繼續搶」；有警方無奈說，警政署將搶奪列重大刑案「抓得要死，檢察官卻放人」實在難以理解，律師也認為，劉男已構成反覆實施，有羈押必要。

桃園劉姓男子分別在10月3日、15日及25日，接連搶奪落單婦女財物，前兩次分別得手230元、6000元，落網移送各經桃檢無保請回、3萬元交保，直到第3犯才由檢方聲押獲准。

有派出所員警直言，每每發生搶奪案耗費大量警力抓人，力求短期內破案維護社會治安，本案劉男移送地檢署竟然2度交保，一出來馬上繼續搶，難理解檢方「到底在想什麼」，抓了又放豈不是浪費警力，又釀更多無辜民眾受害？

資深刑警指出，犯下搶奪者幾乎是走頭無路，和有計畫性搶銀行、ATM等型態不同，通常是隨機找對象下手，也不管搶到手有多少錢，但一花完就會再犯，加上搶奪是5年以下輕罪，不符合重罪羈押要件，若以預防性羈押為由，又涉及預測他將犯罪與無罪推定抵觸，法官不一定都支持。

刑警解釋，警政署將搶奪罪列為重大刑案，一發生轄區警力會成立專案小組，日以繼夜拚命查緝1、2天內就落網，並移送地檢署由當天值班內勤檢察官複訊，但內勤單日訊問案件量龐雜，不一定能完整了解脈絡，僅就犯罪事實認定，才可能造成疏漏注意一犯再犯的關鍵。

刑警說，除非搶奪個案造成鉅額損失、使用特殊手法，警方經報警特定檢察官指揮偵辦，檢方比較能通盤掌握犯罪樣態，做出更妥適的強制處分，另警方在移送書中也會建議檢方聲請羈押的事由。

曾任主任檢察官的律師蔡正傑表示，檢方審酌是否聲押的必要性，依職權針對個案判斷，難單就後續結果評論適當與否，本案中從劉男首犯無保請回、第2犯命3萬元交保，第3犯聲押，歷次強制處分已予以加重。

蔡正傑說，若已知被告剛行搶落網，隔不到2周又再犯，顯然是毫無謹惕、嚴重危害社會治安；而搶奪罪構成要件是趁人不備，處6月以上5年以下徒刑， 雖不同於強盜罪利用不法腕力，致使不能抗拒的5年以上重罪。