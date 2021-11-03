體育處前處長為她涉10貪汙罪 北市府聲請停止職務獲准

台北市體育處前處長孫清泉與特定業者在行政程序外頻繁接觸、往來金錢，並濫用職權，10月間遭監察院彈劾，他現任市府秘書處專門委員。台北市政府聲請停止孫的職務，懲戒法院裁准。

前台北市體育處（現改制為體育局）處長孫清泉原為台北市大安區區長，2010年3月轉任體育處長，後被控收受賄賂協助優先承租場地，台北地方法院在今年9月依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判他8年4月徒刑。

彈劾案文指出，孫清泉擔任台北市體育處長期間，明知王姓女子（2019年12月歿）是租借公園場地再轉租攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸、有往來金錢。案文指孫假借權力，不顧所屬簽呈已指出申請者並非體育團體，所辦活動也為營利性質，體育處不宜擔任活動指導單位，仍11度逕行刪改簽呈或指示所屬核准王女的申請案，並以體育處名義代王女租借場地，使王女取得大安森林公園場地優先使用權，並獲取免除場地使用費的不正利益。

王女2010年9月所辦的活動遭民眾檢舉，台北市公園路燈管理處現場稽核，發現體育處雖為租借場地的指導單位，但現場並無任何體育處人員，且活動現場的攤位配置、數量皆違反規定，曾以書面告誡體育處。

但孫清泉不知警惕，甚至在王女申請另一活動時，指示體育處承辦人員掛名「共同合辦」，以利王女舉辦長達3日活動的路權申請。