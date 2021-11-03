獨／桃園男1個月飛車連搶3次 檢方竟2度交保釀一搶再搶

桃園劉姓工人隨機朝落單婦女行搶，落網卻經桃園地檢署2度交保，獲釋放沒幾天立即再犯，單單10月就犯下3起飛車搶奪案，令被害人財物損失、內心惶恐不安，直到第3犯桃檢才將他聲押，桃園地院也認劉有再犯之虞收押；桃檢說，為防止類似狀況，會請警方隨案移送時註明建議聲押事由。

經調查，劉男（45歲）平時靠打零工維生，有多項毒品前科，近期因工作不穩、積欠債務，10月3日首度在中壢騎機車隨機鎖定目標，飛車搶走1名婦人隨身包包及內部230元現金。劉隔天跑到桃園區，主動和下班遛狗的員警攀談聊天，經對方鷹眼認出叫支援逮捕。

桃檢複訊時，劉坦承不諱，相關證據都顯示他嫌疑重大，檢察官考量劉此次犯罪所得230元，且本身財力不佳等，10月4日命無保請回並限制住居。

未料劉10月15日再犯，當天到八德區以同樣手法搶走另名婦人手提包，包括裡頭6000元現金、手機及證件等物；八德警方獲報調閱監視器掌握他行蹤，16日到桃園區跟監時，劉渾然不知又「主動」向便衣埋伏員警問路，二度自投羅網被逮。

當天桃檢內勤檢察官訊後，考量八德警方蒐證齊全，且劉男均坦承不諱，被害人傷勢輕微等，仍認無羈押必要，複訊後命3萬元交保。

劉男食髓知味，10月25日第三度犯案，還跑到大溪區飛車搶走1名被害人隨身物，得手3000元現金、手機等，最後由警方追到基隆逮人；由於劉1個月內就接連犯下3起搶奪案，桃檢最終才將他向法院聲請羈押。

桃園地院審酌，劉男坦承搶奪，和被害人證詞、監視器畫面相符，可見他嫌疑重大，也沒有固定居住所，一度跑到基隆投宿被警方掌握行蹤逮捕，顯見有逃亡之虞。

法院認為，劉自稱因為積欠債務犯案，加上10月3日、10月15日分別以以相同手法犯搶奪罪，有事實足認有反覆實施之虞，而有羈押必要，裁定10月26日起將他收押。