酒精濃度破表意識不清 台南女酒後駕車肇事逃逸判無罪

台南黃姓女子去年底中午起在住處喝紅酒，直至晚間6時接到通知，酒後駕車要趕到市議會前接小孩，經國平路與建平七街口追撞機車致騎士母女受傷後，繼續行駛在永華路2段與健康二街交岔路口追撞另輛轎車，警方見她精神狀況不佳送醫，經抽血後換算酒精濃度高達1.55毫克，她說真的不知道撞到人，醫師指超量飲酒可能意識不清，台南地院判她4月，涉肇事逃逸則無罪，檢方不服已上訴。

據調查，黃女曾於2016年間，因酒後駕車公共危險案件，經判處2月確定，同年9月13日易科罰金執行完畢。除了公共危險外，檢方也起訴她肇事逃逸罪嫌，然而，黃女指出，她真的不知道撞到人，她只是對紅燈、剎車燈有紅色燈光反應時，才下意識停下來，但是她真的不知道有撞到人發生車禍。

然而，黃女肇事後約1個小時測得的血液中酒精濃度仍高達百分之0.311，依輔英科技大學附設醫院的專業意見推斷，案發當時黃女確有可能因飲用過量酒類而意識不清，導致其對周遭事務的辨識及反應能力降低，因此對於自身肇事的過程並不清楚。

合議庭勘驗現場監視器，僅拍攝到黃女所駕駛轎車確有自後追撞其右前方機車，造成騎士母女2人所騎乘機車往前滑行的部分畫面，無從判斷黃女在撞擊機車致2人倒地滑行當下，有何明顯的減速、停頓等一般駕駛人發覺自己肇事，先停頓或減速察看，再加速駛離情形。

另在國平路與永華路2段交岔路口前方停等紅燈影像，黃女確有對該路口的行車管制號誌判斷失常、反應能力降低，而在行車管制號誌由紅燈轉換為綠燈時，仍停留在原地不動等明顯對於外界事務呈現反應遲鈍的客觀情事。

檢方認為，黃女既能從住處駕車至肇事地，也能聽得電話來電聲響，且黃女駕車是從後追撞騎士母女，撞擊聲量之大，連位於在肇事地前的全聯商店內的人都聽到聲音而跑出來看，且黃女行進中追撞機車後又停在路旁，要說黃女完全不知道車禍，對肇事全無認識，真是令人難以信服。

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