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Deepfake成人影片害死人？法務部修法：罪與罰要相當　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

網紅「小玉」販賣「Deepfake（深偽）」成人影片被逮，法務部承諾修法；刑法研修小組隨即召集會議，初步認為被害人可能因犯罪而死，擬確認犯罪型態、構成要件後，不排除彙整有關法律上修最高處罰刑度。

刑事警察局日前破獲「小玉」深偽變臉案，檢察官諭令交保，法務部長蔡清祥繼總統蔡英文後，承諾1個月內修法，法務部昨天召集會議，邀學者、律師、法官、國家通訊傳播委員會、刑事局、調查局人員討論。

2019年，網路流傳美國眾議院長佩洛西Deepfake影片，被解讀影響總統大選；2021年，美國賓州發生以Deepfake影片構陷無辜，美國警方依妨害名譽罪逮人，與刑事局查處「小玉」遏止Deepfake犯罪擴大，道理相同。

刑修小組初步討論認為，「小玉」偽造成人影片，竊取個資，將造成當事人名譽的重大衝擊，另一種犯罪態樣，是利用深偽影像、深偽聲音詐財，由於難辨真假，犯罪行為極易得逞。

尤有甚者，如有心人士將深偽技術運於用政治上，或以散布謠言冒充政府官員布達政令，更影響政局，與會人士認為，「不雅片」、「毀人名節片」、「假傳政令片」會有不可挽回的實害，應明確以法律規範，以利執法。

參與修法人士認為，Deepfake犯罪依照犯罪工具分類，可能觸及妨害名譽、妨害風化、詐欺等罪名，考慮「先定性犯罪型態，再談上修罰則」。

官員認為，加害人以Deepfake技術犯罪，有時不比過往侵害人格、財產權直接，不過，因被害人想法的差異性，嚴重時，可能造成生命權的間接損失，由於現行法制處罰太輕，難收懲治實效，有必要加重刑責應對。

此外，為預防犯罪可能帶來的暴利，有人認為，如僅以社會秩序維護法處以罰鍰，會有「罪」與「罰」不符比例原則之虞，處罰與獲利間失衡的問題，也是修法考慮的重要方向。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

小玉 妨害名譽

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