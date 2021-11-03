高院「放火不等於殺人」改判5年6月 縱火留美博士冷笑：要上訴

曾在美國矽谷、台灣竹科工作的博士李世宗，2019年7月持噴槍縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，鄰居嚇壞。新北地方法院依殺人未遂罪判李6年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今認為「放火不等於殺人」，改依放火罪判他5年6月徒刑。李聽判時邊聽邊冷笑，並吼「我要上訴」。

李世宗（59歲）自美國某知名大學取得博士學位後，曾在矽谷、竹科工作，也曾在國內任教。2011年間，李因與鄰居不睦而縱火，警方還在他家找到48顆土製炸彈，但當時因為是精神疾病影響，刑事部分無罪，只判入適當處所監護5年。

前年7月31日凌晨，李又拿著迷你噴槍對停在住處一樓外的機車縱火，火勢一發不可收拾，瞬間吞噬9輛機車。鄰居返家發現不對勁，互相通報逃命，未釀人員傷亡。

檢警調閱監視器，根據影像拍到的犯嫌有禿頭特徵，鎖定李世宗，訊後以預防性羈押為由，向法院聲請羈押獲准。

李世宗否認犯案，辯稱當天他在家看電視，看完電視就去休息，雖有聽到消防車聲音，但沒有看到火光。新北地院調查，這場火警經消防人員鑑定，排除人為縱火以外的可能性。事發當下，可疑男子身穿深色上衣、黑色短褲和拖鞋，犯案後步行離開，走進附近公寓大門，顯有地緣關係，再加上證人對身形、步伐、髮型等特徵指證歷歷，法官認定他涉案。

李雖曾因精神疾病發作縱火，但此次犯案並非疾病影響，不符合減刑要件，一審認定他行為嚴重影響公共安全和社會安寧秩序，情節重大，判6年徒刑。

因不服一審判決，李世宗上訴。高院今天上午宣判時，合議庭認為李知道公寓有住人卻還放火，相當危險，但不認為他有殺人犯意，改依放火罪判刑5年6月。李一邊聽宣判、一邊發出不以為然般的氣聲，當審判長宣判完，他立即說要上訴。