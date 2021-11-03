彰化水流屍竟藏遭設局殺害棄屍謎雲？ 女友涉重嫌遭收押

彰化縣溪湖鎮發生疑似感情糾紛殺人棄屍案，死者張姓男子的友人說，張男去年在台北認識一名酒店林姓小姐，張男包養她進而同居，今年一群號稱是林女表哥們的男子說家人不准他們交往而帶走林女，卻在日前騙出張男毆打他，逼他說出提款卡密碼後殺人棄屍，警方昨天已拘提林女到案，彰化地檢署複訊後今晨依殺人罪聲押獲准。

死者張男的友人為他打抱不平，昨晚就上爆料公社爆料說，他的好兄弟張男去年在台北酒店認識酒店林小姐，林小姐是彰化人，張男馬上包養他，每個月給她至少十萬起跳而同居。

今年9月11日突然有6名男子闖進張男租屋處，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，張男尊重林小姐的決定，離開前他們還要帶走張男新買的BMW車子，因為張男車子是買林小姐的名字，但張男沒讓他們開走車子。

張男友人說，10月8日張男和他們幾個好朋友約去吃熱炒，結果分手的林小姐出現了，後來還跟張男手牽手離開。

友人說，10月15日張男說要去鹿港，卻因此失聯，親友報警協尋，卻在查到的銀行監視器畫面拍到林小姐拿著張男提款卡領了不少錢。

張男友人說，朋友們都知道張男對林女有多好，要什麼給什麼，她居然這麼狠毒，設局讓張男去彰化找她，找人把張男綁走毆打，再問出卡片密碼，還殺人棄屍，直接奪走他的生命。

友人說，張男到鹿港時，還打電話跟兒子約定好回台北要買鞋給兒子，這個約定永遠無法實現了。

彰化溪湖警分局表示，10月29日下午彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾發現一具水流屍，因死者身上沒有證件，無法確認身分，且死因不明，分局即成立專案小組，由分局長林書慶率相關幹部到場偵辦，同時請求警察局鑑識科派員協助採證，釐清相關案情。