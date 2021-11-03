蚵鄉東石淪為廢棄物天堂？環警查獲4輛載營建廢土車輛

國內知名「蚵鄉」嘉義縣沿海東石鄉，成為國片「蚵豐村」、「消失的情人節」拍攝取景地點，卻也因偏鄉老化人口外流，被不肖業者看上棄置廢棄物，上月底掌潭村大排才被傾倒50噸營建廢棄物，日前警方會同環保局又在東石大橋下，查獲4輛載運營建廢棄物車輛，將4 名司機法辦。

朴子警分局員警會同環保局稽查人員在東石大橋下，查獲4輛載運營建廢棄物車輛，將4 名司機法辦。記者魯永明／翻攝

朴子警分局下楫派出所在東石大橋下攔查4輛可疑車輛，司機未隨車攜帶來源及去處證明文件，4名司機除面臨6萬元罰款，移送檢方偵辦，檢察官指示4輛車全數查扣，進行產源追查，依法嚴懲。

環保局說，依廢清法，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查。違反處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得沒入清除機具、處理設施或設備。

今年屢傳地主遭不肖仲介業欺騙，以廢棄物土方回填農漁用地違法案，東石選區議員姜梅紅上月質詢要求環保局等單位防止；環保局統計，今年至今查獲非法棄置案65件，移送31件、51人，沿海遭掩埋或回填營建廢棄物案件層出不窮，警環將加強查緝，在路邊攔查可疑車輛，提醒土地所有人，勿貪小便宜，進用來路不明土石方，土地回填前，應向土地主管機關申請核准。

姜梅紅說，沿海東石地層下陷，影響耕作養殖，農漁民買土回填解決低窪積水，卻遭不肖仲介業誆稱合法回填物，載運土方內含磚塊等廢棄物，造成地主誤觸法網被送辦，還得支付善後處理費。