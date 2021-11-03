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誆稱刷卡賺回饋詐5千萬 中壽前保險女業務15萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

中國人壽前保險女業務吳麗瑩。記者張宏業／攝影
中國人壽前保險女業務吳麗瑩。記者張宏業／攝影
中國人壽前女保險員吳麗瑩，涉利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等百貨商場禮券，得手後卡債不但由客戶承擔，禮券還被吳女拿去變現花用，7年來詐騙超過5千萬元，調查局3日搜索約談吳女及助理共3人，台北地檢署今晨依詐欺罪命吳女15萬元交保、限制出境；吳女一度向檢方聲稱 ，自己的錢都被扣押，湊不出這麼多現金，最後透過親友辦保。

專案小組同步約談吳麗瑩2名助理，其中李晴晏3萬元交保，呂姓女子請回。

女子李晴晏涉詐欺3萬交保。記者張宏業／攝影
女子李晴晏涉詐欺3萬交保。記者張宏業／攝影

據調查，吳麗瑩2014年在中國人壽任職期間，利用手頭有大咖級客戶名單之便，還有就讀EMBA培養的人脈，向客戶與同學謊稱要做善事，希望能幫忙刷卡購買家樂福、百貨公司、餐飲集團的禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可以另外獲得回饋金。

不少人聽到吳麗瑩宣稱要做公益，信以為真刷卡購買禮券，詎料禮券交給吳麗瑩後，不但卡費由自己負擔，禮券還被吳女拿去轉賣，不法款項最後都回流到吳女可支配帳戶中。

此外，吳麗瑩另向客戶招攬保險投資，誆稱可保本定期獲利，受害人發現被騙後，憤而向調查局檢舉提告。

禮券 家樂福

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