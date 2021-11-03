中壽前女保險員假刷卡真詐騙5千萬 北檢漏夜複訊

調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等百貨商場禮券，得手後卡債不但由客戶承擔，禮券還被吳女拿去變現花用，估計7年來詐騙超過5千萬元，辦案人員3日搜索約談吳女及助理共3人，深夜依詐欺罪移送台北地檢署，檢察官漏夜複訊訊，恐有強制處分。

專案小組同步約談吳麗瑩2名助理，其中李晴晏3萬元交保，呂姓女子請回。

據調查，吳麗瑩2014年在中國人壽任職期間，利用手頭有大咖級客戶名單之便，向客戶謊稱要做善事服務社會，希望客戶能幫忙刷卡購買家樂福、百貨公司、餐飲集團禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可以另外獲得回饋金。

不少客戶因吳麗瑩宣稱要做善事，當下信以為真給予幫忙，詎料刷卡買禮券交給吳麗瑩後，不但卡費由自己負擔，禮券還被吳女拿去轉賣，等於是無本生意，不法款項最後都回流到吳女帳戶。