聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壽前女保險員假刷卡真詐騙5千萬 北檢漏夜複訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等百貨商場禮券，得手後卡債不但由客戶承擔，禮券還被吳女拿去變現花用，估計7年來詐騙超過5千萬元，辦案人員3日搜索約談吳女及助理共3人，深夜依詐欺罪移送台北地檢署，檢察官漏夜複訊訊，恐有強制處分。

專案小組同步約談吳麗瑩2名助理，其中李晴晏3萬元交保，呂姓女子請回。

據調查，吳麗瑩2014年在中國人壽任職期間，利用手頭有大咖級客戶名單之便，向客戶謊稱要做善事服務社會，希望客戶能幫忙刷卡購買家樂福、百貨公司、餐飲集團禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可以另外獲得回饋金。

不少客戶因吳麗瑩宣稱要做善事，當下信以為真給予幫忙，詎料刷卡買禮券交給吳麗瑩後，不但卡費由自己負擔，禮券還被吳女拿去轉賣，等於是無本生意，不法款項最後都回流到吳女帳戶。

此外，吳麗瑩另向客戶招攬保險投資，誆稱可保本定期獲利，受害人發現被騙後，憤而向調查局檢舉提告。

中國人壽前女保險員吳麗瑩。記者張宏業／攝影
中國人壽前女保險員吳麗瑩。記者張宏業／攝影

禮券 家樂福

延伸閱讀

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

遠東有意買下台灣家樂福 統一：不予置評

遠東想買台灣家樂福 家樂福：不作任何回應

遠東集團表態已參與競標家樂福 徐旭東：高價者得

相關新聞

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

女房東張淑晶因造假租約被判刑8月定讞入監，不過她和房客們的官司持續進行，先前張女和哥哥打房產官司時，法院為了清算房租收益...

影射陳筱諭選舉是大陸在操盤 立委賴惠員遭判刑4月

民進黨立委賴惠員2019年在電視台錄影時，涉嫌影射參加立委補委的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」。台南地院今天依賴違...

中壽前女保險員假刷卡真詐騙5千萬 北檢漏夜複訊

調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等...

台中醉翁倒路中遭警車輾斃 疑光線暗及視線死角釀意外

台中市洪姓員警今年7月凌晨駕駛警車，行經中區狹窄的繼光路時，不慎輾斃疑似酒醉倒臥在路旁的楊姓男子(50歲)，隔日傷重不治...

慣竊得知警要逮人即還3萬道歉 是智慧犯罪或強迫症？

張男多次因竊盜入獄，日前又到嘉義市聖母七苦天主堂偷竊數萬元，警追緝發現張涉案連絡後，張即帶3萬元及悔過書到教堂道歉，懺悔...

行政執行署賣不動產入庫8億 高爾夫球場、墳地都賣了

法務部行政執行署全國分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，疫情穩定，民眾競買，有多筆不動產成功拍出，拍賣總額創8億5737萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。