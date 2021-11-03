台中醉翁倒路中遭警車輾斃 疑光線暗及視線死角釀意外

台中市洪姓員警今年7月凌晨駕駛警車，行經中區狹窄的繼光路時，不慎輾斃疑似酒醉倒臥在路旁的楊姓男子(50歲)，隔日傷重不治，洪姓員警在檢察官庭訊完畢後諭令無保請回，全案仍在地檢署偵查中。

據了解，當時由洪員駕駛警車，與另一員警兩人一組執行巡邏勤務，行駛在民族路，要左轉繼光街時，坐在副駕駛座的員警向右側注意來車狀況，在確認無來車之後，告知洪員可左轉進入路線，突然車身大力晃動，疑似有壓到東西，兩名員警趕緊下車查看，發現壓到了人，便立即連繫救護車將男子送醫。

據了解，中區民族路及繼光街都是單行、單一車道，路寬約只有一台車寬度，相當狹窄，有路燈照明，但橘黃色的燈光仍偏昏暗，此次會發生意外，除了楊姓男子酒醉倒臥的地方較接近路中，約在車道左側三分之一處，加上當時警車為休旅車車型，車輛A柱造成駕駛視線死角，才會發生此次意外。

另據了解，目前在台中市第一警分局繼中所的洪姓員警年約20多歲，擔任員警4年的時間，相當年輕，家中還有年邁的雙親，經濟條件並不寬裕，主要收入就是靠洪員擔任員警職務的薪水，他平時做人相當老實，上班也非常認真，即便現在對開車有陰影，但仍會以徒步執行巡邏勤務，甚至還抓到通緝犯，案發到現在，該員警壓力也非常大，已經消瘦不少。

據指出，該案經過台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，楊男肇責7成、洪員3成，楊男家屬領到肇事車的強制意外險己賠償200萬元，針對肇事員警的索賠，在目前協商狀況下來到120萬，但洪姓員警並非不願意支付，而是目前能力所及只能償還到60萬，目前仍持續協商中，因全案仍在地檢署偵查階段，實際賠償金額還有待法院判決結果才能下定論。

警方表示，當時由洪員駕駛警車，與另一員警兩人一組執行巡邏勤務，有開啟警示燈，但非緊急勤務，並沒有開啟警報聲，凌晨4時許於民族路左轉，進入單行道的繼光街，於路口處不遠，撞上路倒的楊男，楊因頭部等處外傷，於翌日不治。