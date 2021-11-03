聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中醉翁倒路中遭警車輾斃 疑光線暗及視線死角釀意外

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市洪姓員警今年7月凌晨駕駛警車，行經中區狹窄的繼光路時，不慎輾斃疑似酒醉倒臥在路旁的楊姓男子(50歲)，隔日傷重不治，洪姓員警在檢察官庭訊完畢後諭令無保請回，全案仍在地檢署偵查中。

據了解，當時由洪員駕駛警車，與另一員警兩人一組執行巡邏勤務，行駛在民族路，要左轉繼光街時，坐在副駕駛座的員警向右側注意來車狀況，在確認無來車之後，告知洪員可左轉進入路線，突然車身大力晃動，疑似有壓到東西，兩名員警趕緊下車查看，發現壓到了人，便立即連繫救護車將男子送醫。

據了解，中區民族路及繼光街都是單行、單一車道，路寬約只有一台車寬度，相當狹窄，有路燈照明，但橘黃色的燈光仍偏昏暗，此次會發生意外，除了楊姓男子酒醉倒臥的地方較接近路中，約在車道左側三分之一處，加上當時警車為休旅車車型，車輛A柱造成駕駛視線死角，才會發生此次意外。

另據了解，目前在台中市第一警分局繼中所的洪姓員警年約20多歲，擔任員警4年的時間，相當年輕，家中還有年邁的雙親，經濟條件並不寬裕，主要收入就是靠洪員擔任員警職務的薪水，他平時做人相當老實，上班也非常認真，即便現在對開車有陰影，但仍會以徒步執行巡邏勤務，甚至還抓到通緝犯，案發到現在，該員警壓力也非常大，已經消瘦不少。

據指出，該案經過台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，楊男肇責7成、洪員3成，楊男家屬領到肇事車的強制意外險己賠償200萬元，針對肇事員警的索賠，在目前協商狀況下來到120萬，但洪姓員警並非不願意支付，而是目前能力所及只能償還到60萬，目前仍持續協商中，因全案仍在地檢署偵查階段，實際賠償金額還有待法院判決結果才能下定論。

警方表示，當時由洪員駕駛警車，與另一員警兩人一組執行巡邏勤務，有開啟警示燈，但非緊急勤務，並沒有開啟警報聲，凌晨4時許於民族路左轉，進入單行道的繼光街，於路口處不遠，撞上路倒的楊男，楊因頭部等處外傷，於翌日不治。

台中市第一警分局表示，處理過程中均指派幹部對死者家屬陪同及關懷慰問，也將協助肇事員警持續與死者家屬進行後續和解事宜，盡最大之誠意協助後續相關事宜，本案現係屬於地檢署偵查階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負該負之民刑事責任，決不推諉。

台中市洪姓員警7月3日凌晨駕駛警車巡邏，行經民族路要左轉進入繼光街時，壓到醉倒在路中的楊姓男子，警方見狀緊急將他送醫急救，但楊因頭部等處外傷，隔日宣告不治，全案仍在地檢署偵查中。圖／民眾提供
台中市洪姓員警7月3日凌晨駕駛警車巡邏，行經民族路要左轉進入繼光街時，壓到醉倒在路中的楊姓男子，警方見狀緊急將他送醫急救，但楊因頭部等處外傷，隔日宣告不治，全案仍在地檢署偵查中。圖／民眾提供

台中市 司法 車道

延伸閱讀

台中男深夜醉倒路邊遭警車輾過不治 警：負責絕不推諉

巡邏車輾斃路倒男 中市警：依法調查擔負責任

酒醉外送員與人行車糾紛情緒失控 6警合力壓制

藏網路三方詐騙 24條通男子光屁股落網收押

相關新聞

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

女房東張淑晶因造假租約被判刑8月定讞入監，不過她和房客們的官司持續進行，先前張女和哥哥打房產官司時，法院為了清算房租收益...

影射陳筱諭選舉是大陸在操盤 立委賴惠員遭判刑4月

民進黨立委賴惠員2019年在電視台錄影時，涉嫌影射參加立委補委的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」。台南地院今天依賴違...

中壽前女保險員假刷卡真詐騙5千萬 北檢漏夜複訊

調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等...

台中醉翁倒路中遭警車輾斃 疑光線暗及視線死角釀意外

台中市洪姓員警今年7月凌晨駕駛警車，行經中區狹窄的繼光路時，不慎輾斃疑似酒醉倒臥在路旁的楊姓男子(50歲)，隔日傷重不治...

慣竊得知警要逮人即還3萬道歉 是智慧犯罪或強迫症？

張男多次因竊盜入獄，日前又到嘉義市聖母七苦天主堂偷竊數萬元，警追緝發現張涉案連絡後，張即帶3萬元及悔過書到教堂道歉，懺悔...

行政執行署賣不動產入庫8億 高爾夫球場、墳地都賣了

法務部行政執行署全國分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，疫情穩定，民眾競買，有多筆不動產成功拍出，拍賣總額創8億5737萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。