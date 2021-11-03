慣竊得知警要逮人即還3萬道歉 是智慧犯罪或強迫症？

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

張男多次因竊盜入獄，日前又到嘉義市聖母七苦天主堂偷竊數萬元，警追緝發現張涉案連絡後，張即帶3萬元及悔過書到教堂道歉，懺悔「不該偷上帝的錢」，並向警投案、警訊後依竊盜罪嫌函送法辦，專家認為張可能有竊盜癖或強迫症，建議就醫。

據了解，張男為慣竊，曾多次到嘉義、高雄、屏東、花蓮等校園、機關偷竊，每次偷竊金額不等，其中多次偷竊後得知警方追緝，就帶現金向被害人道歉，三年前在高雄中山大學偷竊，張事後也歸還22萬餘元，這次得知警追查到他立刻還錢，懷疑張有強迫症，也可能為博取法官同情、輕判才還錢。

資深員警指出，近40歲張男為慣竊，偷竊時懂得設計斷點，並非年輕不懂事初犯，張多次進出法院參與審判，深諳法官判決處刑前，重視嫌犯是否取得被害人原諒，只要被害人原諒、說好話，輕判機會相當高。

他說，張男除被警方查到的案件，可能還有多起被害人未報案、未查獲案件，這些案子他會坦承嗎？他認為張很懂得訴訟技巧，屬智慧型的慣竊，但也不排除張可能有強迫症。

「可能有偷竊癖、強迫症！」臨床心理師林姿吟說，有些人偷東西有快感、已成癮，不偷心裡不舒服，這和吸毒犯、性侵犯等都應接受心理處遇，懲罰無法改變張的心理，當癮頭上身時就會忍不住再去做，建議就醫治療。

林姿吟指出，部分慣竊因偷竊行為得逞得到成就及快感，有些行為在兒童或青少年就會出現，偷竊並非實際對該物品有迫切需要，所以有其心理成因，而非不懂法律規定，偷竊者無法控制自己衝動，特別是在壓力情境下，這些壓力可能來自人際衝突、生活挫折，透過偷竊成功的快感來紓解心裡不適。

張男日前到嘉市聖母七苦天主堂偷錢，警查知身分後，他立即到教堂道歉還錢，動機讓人質疑。記者卜敏正／攝影
張男日前到嘉市聖母七苦天主堂偷錢，警查知身分後，他立即到教堂道歉還錢，動機讓人質疑。記者卜敏正／攝影

偷竊 竊盜 嘉義

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