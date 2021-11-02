行政執行署賣不動產入庫8億 高爾夫球場、墳地都賣了

法務部行政執行署全國分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，疫情穩定，民眾競買，有多筆不動產成功拍出，拍賣總額創8億5737萬元新高。

行政執行署指出，不動產拍定金額最高者，為新竹分署拍賣新竹高爾夫球場土地211筆及建物6筆，以7億6155萬元拍定，本案由4人共同投標，因物件稀少、底價高，相當罕見。

台北分署拍賣台北市大安區信義路大樓建物，以4412萬元拍定，另，桃園市大溪區4層樓透天厝以929萬9900元拍定。

此外，士林分署拍賣士林區1筆土地，以540萬元拍定，南港區12筆土地，以428萬70000元拍定，新北分署拍賣新北市永和區8筆建築用地，以530萬8888元拍定，嘉義分署拍賣雲林縣西螺鎮1筆土地，以516萬8888元拍定。