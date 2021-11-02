涉挪用投資款獲利3.2億 京倫集團總裁夫婦未報到入監遭通緝

經營知名月子中心的京倫集團總裁李俊琳、胡白玫夫婦被控挪用新加坡女富商投資款，各遭判刑5年8月及5年2月定讞。2人拒不報到入監，北檢10月底發布通緝，時效達40年。

李俊琳、胡白玫夫婦經營「英倫產後護理之家」，曾找藝人代言，又有多名女藝人至護理之家坐月子，而聲名大噪。

全案緣於，新加坡女富商提告主張，她與胡白玫認識超過20年，感情不錯，進而與李俊琳夫婦於民國100年間簽下投資協議。

女富商提告指出，雙方約定由她出資4億元、李俊琳夫婦出資4.5億元，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地，但她發覺李俊琳夫婦疑似挪用款項，投資公司其他事業。

一審台北地方法院依業務侵占等罪，分別判處李俊琳5年6月徒刑、胡白玫4年8月徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院受理。

二審開庭期間，李俊琳當庭致歉，強調自始至終都想完成投資協議，讓女富商早日分潤，絕非刻意詐騙，希望法院給予緩刑；胡白玫也強調，沒有欺騙女富商意圖，請求給予緩刑。

二審認定，李俊琳夫婦犯罪所得達新台幣3.2億餘元，審酌李俊琳夫婦為解決京倫公司財務問題而侵占挪用女富商購地款，並以變造的存款證明取信女富商，且犯後並未全然認罪，依業務侵占、背信及使公務員登載不實等罪判李俊琳應執行5年8月徒刑、胡白玫應執行5年2月徒刑。

案經李俊琳夫婦上訴，最高法院今年4月間駁回上訴，全案定讞。台北地檢署通知李俊琳夫婦到案發監執行，但2人拒不報到，北檢已於10月27日對李俊琳夫婦發布通緝。