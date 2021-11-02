海巡署專員戲稱女同事「三八」 挨告妨害名譽不起訴
海巡署1名公關專員覺得女同事講話很三八，竟把每天要呈報長官的「輿情簡報」檔案作者，改名為「三八」，因作者名不會直接顯現在簡報內容，幾個禮拜後才被其他同事發現，這名「三八」的女同事憤而提告妨害名譽等罪，後經長官出面調和解後，台北地檢署今天對這名專員處分不起訴。
據了解，公關男專員目前已調單位，他本來在海巡署秘書室公關科任職，平時工作內容包括整理媒體新聞報導內容，製作每日輿情簡報，供各級長官同仁了解掌握時勢。
這名專員在今年5月間，因為覺得坐前座的女同事講話很好笑，一時興起，竟然把這個power point檔的作者改名成「三八」，並連續製作了幾個禮拜的輿情簡報，做到後來自己都忘記了，直到其他同事偶然間發現，通知女同事怎麼會被叫成「三八」，憤而提告。這起同事間開玩笑鬧上法庭的事件，驚動海巡署長官出面協調，女同事接受專員道歉，撤回告訴。
這份簡報基本上是同1個power point檔案，歷任負責人員都是進入同個檔案只是更新修改，所以檔案資本內容的最初建立時間、作者不會變動。檢方調查期間，專員到案坦承更改檔案作者，但強調只是覺得好玩，後來忘了改回來。
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