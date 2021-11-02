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「世紀星」滑冰世界無預警停業 負責人挨告獲不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

原在台北大直ATT百貨經營的「世紀星」滑冰世界，在去年無預警停業，約有上千人受害，未使用課程價值超過千萬元，其中有6名消費者控告楊姓負責人涉嫌詐欺，台北地檢署調查認定，世紀星歇業主因是和ATT的租約糾紛，且正陸續還錢，今天對楊姓負責人處分不起訴。

據了解，ATT在2020年11月6日公告，與館內滑冰業者「世紀星」租約已於當年10月終止，購買課程的消費者開始追究原因，北市消保官介入要求業者說明，當時業者透露，因資金耗盡無法繼續營運，只能先提供退費登記。

北市府法務局在2021年初，對世紀星發布消費警訊，部分消費者擔心拿回不錢，認為世紀星明知營運出現問題，卻直到停業前仍持續收費，控告楊姓負責人詐欺。

檢察官調查，世紀星滑冰場停業主要原因，是ATT與世紀星的租約糾紛無法解決，世紀星並無明顯營運問題，且世紀星友陸續在處理消費者退費問題，認為楊姓負責人無詐欺犯意。

北地檢署調查認定，世紀星歇業主因是和ATT的租約糾紛，且正陸續還錢，今天對楊姓負責人處分不起訴。圖／本報資料照
北地檢署調查認定，世紀星歇業主因是和ATT的租約糾紛，且正陸續還錢，今天對楊姓負責人處分不起訴。圖／本報資料照

詐欺 檢察官 消保官

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