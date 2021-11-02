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社會安全網修法 司法院法務部傾聽參考外界建言

中央社 / 台北2日電

司法改革基金會與民團今天表示，反對「越補越大洞」的社會安全網修法。法務部司法院均表示，民團所提建言會傾聽及參考，建構出有醫療及法律專業發揮又兼顧人權的完善法制。

法務部表示，對於外界及民間團體就有關社會安全網修法所提的建言，法務部秉持開放的態度，多方傾聽，並參酌先進國家立法例，在業管權責範圍內，審慎考量，並就非主管事項協助主責機關周全衡酌。

法務部指出，務求在確保法治國原則前提下，對於需要適當醫療、照護之觸法心理社會障礙者，建置完善的法制規範，並能無縫接軌，據以提供最妥適的司法處遇，讓社會安全網更加完備，並符合國際人權潮流。

司法院則說，感謝各界提供的寶貴意見，也會參考各界意見，努力建構一個醫療及法律專業都能夠充分發揮、兼顧人權維護的社會安全網。

司改會發布新聞稿指出，司法院、法務部於10月20日針對判決確定前觸法心理社會障礙者的司法處遇取得共識。立法院司法法制委員會將進行排審，審查「保安處分執行法」、「刑事訴訟法」在內的「監護處分」修正草案。

新聞稿指出，院、部未全面處理引發違憲爭議的條文，取得共識的條文過度偏向機構處遇，不僅未明定監護處分經費預算，也拒絕判決確定前觸法心理社會障礙者適用多元處遇制度。精神衛生社區照護資源的投入仍然乏人問津，未能進行事前的整全性協作。這樣的社會安全網修法方向，恐怕是「越補越大洞」。

司法院 法務部 人權 司法改革

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