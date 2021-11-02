法院傳喚房客作證...反遭惡房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

女房東張淑晶因造假租約被判刑8月定讞入監，不過她和房客們的官司持續進行，先前張女和哥哥打房產官司時，法院為了清算房租收益，傳喚陳姓房客作證曾付3個月房租當押金，竟遭張女控告偽證罪，房客拿出當時張女簽名租約，證明所言不假，台北地檢署今對房客處分不起訴。

張淑晶仍因誣告多名房客案，二審重判9年8月，目前上訴最高法院審理，她原本名下位於台北市復興南路的1間房產，是屬於哥哥張振盛，借名登記給張女，由張女處理相關出租問題，後來兄妹倆鬧翻，哥哥要把房產拿回去，張女要求把哥哥吐還先前代墊的稅務水電等費用。

法院傳喚證人、調閱書證，逐筆扣抵相關費用時，陳姓房客做證稱，他在2013年10月到2014年9月間，以每月3萬2千元租房當工作室，並付了3個月押金，張淑晶不滿陳男有關押金的證詞，導致這筆租房總收益被墊高到48萬元，另向北檢提告陳男偽證。

此時張淑晶因偽造文書案即將入監，檢察官傳喚不到張淑晶，不過陳男拿出當時的租約，上面有手寫的「租金先收3個月」，且有張淑晶簽名，檢察官認為陳男並沒有做任何虛偽陳述，處分不起訴。