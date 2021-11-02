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欠稅近6千萬被法拍 新竹長安高爾夫球場7.61億元賣出
新竹縣湖口鄉長安高爾夫球場自2001年起陸續欠稅累計達5870多萬元，2016年經行政執行署新竹分署查封拍賣以7億2700多萬元賣出，卻因拍定人資格不符規定遭新竹地院撤銷拍賣。新竹分署直到去年才重啟，歷經多次流標，今再次以7億6154萬元賣出，經分配後，可為國庫挹注達兩億餘元。
行政執行署新竹分署指出，湖口長安高爾夫球場場產權複雜，球場會館及周邊建築物屬於長安國際開發公司，球場內外土地則為劉姓地主所有，長安國際開發公司與劉姓地主陸續積欠營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅，總金額高達5870萬餘元無力繳納，甚至成為新竹縣府稅務局滯欠金額最高的大戶，遭新竹分署強制執行。
因長安高爾夫球場債務問題嚴重，產權更是複雜，為提高拍賣的成功率，新竹分署將球場查封後決定兩案合併拍賣，以符合房地合一市場需求，2016年曾以7億2700多萬元賣出，之後卻因拍定人資格不符規定遭法院撤銷，全案直到去年才重啟拍賣。
新竹分署表示，高爾夫球場屬極特殊的商用不動產，價額高昂，產權複雜、流通性低，本不易拍定，且為不點交物件，亦增加出脫難度，經第1輪拍賣無人應買，不過新竹分署並未因此收手，再接再厲不間斷推銷，甚至透過官方帳號每月整理分署不動產拍賣物件、照片廣為周知，重啟第2輪分4標拍賣，今開標拍賣結果，其中2標即球場建物及球道含外圍部分土地終於以7億6154萬元順利拍定。
該球場內的建物及土地累欠縣府稅務局多年地價稅、房屋稅及這次拍賣得徵起的土地增值稅，可望為國庫賺進2億餘元，除能清償公法債權充裕國庫，並終止新年度拍賣標的再衍生滯欠房屋稅及地價稅的窘境，也可望為乾涸縣庫注入活水。
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