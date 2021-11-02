詐騙當道！法官這理由駁回搜索票 警灰心盼能多支持辦案

詐欺集團層出不窮，警局斬首專案積極查緝領款車手，也溯源追上游，但今年9月有名法官以「依審判實務詐騙集團最下線，不可能與上層有多少牽連...」駁回搜索票，基層獲知消息後怨聲載道，盼法官能多支持警察辦案。

一名法官在今年9月手寫駁回理由「3位嫌犯均為詐騙集團最下線，依審判實務不可能與上層集團有多少牽連，無法因此獲得上層之資訊。再者，車手領款均有影象及銀行紀錄，已足以起訴，並論加重詐欺、洗錢及組織等罪，無須再以搜索為工具，故駁回聲請」。

根據內政部公布的統計資料顯示，去年刑案共計發生數26萬713件，件數依序為公共危險、毒品、竊盜、詐欺；詐欺案高達2萬2945件，位居第4名，詐欺犯罪嫌疑人則高達為3萬3941人，比前年度增加4360人，屬於各類刑案增加最多。

今年因新冠肺炎，酒駕、竊盜案下降，詐欺案件卻不斷攀升，警局將「斬手專案」列為治安重點，警員從下游車手開始抓，一路向上溯源清查收水、水房、詐欺機房等，盼能全面破獲黑心的詐騙集團。

基層警員指出，法官駁回搜索票的理由千百種，聽聞這次法官的駁回理由，備感灰心，感嘆的說「根本是打擊偵查士氣，希望法官可以多支持」。

據悉，在司法圈內檢察官因合作案件熟識警察，合作久了就知道警方辦案手法，私下也會懷疑警察為了績效，搞小動作「騙票」甚至曾有檢察官在警分局宣導查察賄選時，竟當面對分局長說「你們警察都是騙票拉！」氣得分局長離席。