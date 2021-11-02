他違規被攔查猛催油門想逃 撞到女警倒地受傷不斷慘叫

桃園潘姓男子騎車違規被攔停，他擔心身上違禁物遭查獲，竟跨上車加速企圖逃逸，不顧一旁陳姓男警、彭姓女子制止喝令他停車，仍催油門撞傷2人；法院勘驗密錄器時，還聽見「女警不斷慘叫」，可見潘非不慎撞傷，而是積極施以強暴，依妨害公務罪判潘6月徒刑，可上訴。

檢警調查，潘男（43歲）今年2月21日晚上7點多騎機車經桃園區樹仁3街違規，被大樹派出所陳姓、彭姓員警攔停，潘竟發動機車想逃逸，當場撞傷2名警察，造成陳雙膝、小腿挫傷，彭四肢也有擦挫傷。

檢方訊時，潘坦承不諱，有相關密錄器、警方職務報告可佐證，偵結對於公務員依法執行職務時施強暴罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，勘驗當時案發錄影畫面，發現潘男遭盤查時神情正常，沒有酒醉神態，陳員詢問有無攜帶違禁品並打算檢查隨身包包時，陳就突然跨坐上機車發動，陳見狀不斷喊「停車！」一旁彭也一起拉著潘的車。

法院還發現，畫面中潘不配合，不斷大力催油門向前，還可聽到「女警不斷慘叫的聲音」；根據勘驗結果，發現潘跨坐上機車催油門的目的是為逃逸，但他明知2名警察分別拉住他右側、後方，仍不顧一切往前，導致機車衝撞已經倒下的彭員。