假藉買禮券捐公益 前中壽女保險員詐5千萬遭搜索

調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等百貨禮券，得手後卡債不但由客戶承擔，禮券還拿去變現花用，7年來詐騙超過5千萬元，今天兵分5路搜索約談吳女等3人，預計晚間依詐欺取財罪移送台北地檢署，不排除強制處分。

據調查，吳麗瑩2014年在中國人壽任職期間，利用手頭有大咖級客戶名單之便，向客戶謊稱要做善事服務社會，希望客戶能幫忙刷卡購買家樂福、百貨公司、餐飲集團禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可以另外獲得回饋金。