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假藉買禮券捐公益 前中壽女保險員詐5千萬遭搜索
調查局台北市調查處獲報，指中國人壽前女業務員吳麗瑩，涉嫌籌組刷卡詐團，利用「捐助弱勢團」名義，要客戶幫忙刷卡購買家樂福等百貨禮券，得手後卡債不但由客戶承擔，禮券還拿去變現花用，7年來詐騙超過5千萬元，今天兵分5路搜索約談吳女等3人，預計晚間依詐欺取財罪移送台北地檢署，不排除強制處分。
據調查，吳麗瑩2014年在中國人壽任職期間，利用手頭有大咖級客戶名單之便，向客戶謊稱要做善事服務社會，希望客戶能幫忙刷卡購買家樂福、百貨公司、餐飲集團禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可以另外獲得回饋金。
不少客戶信以為真，刷卡買禮券交給吳麗瑩後，不但卡費由自己負擔，這些禮券還被吳麗瑩拿去轉賣，等於是無本生意，不法款項最後都回流到自己帳戶；吳麗瑩另向客戶招攬保險投資，誆稱可保本定期獲利，受害人發現被騙後，憤而向調查局檢舉提告。
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