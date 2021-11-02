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謝和弦、莉婭偷情判賠120萬上訴 Keanna：相關證據很多

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

歌手謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻戴一軒、女友陳莉涵感情關係複雜，戴女指控配偶權遭侵害，謝還形容她像「像隻水蛭吸著不放」，向兩人提告求償420萬元。新北地方法院認為謝與陳莉涵侵權情節重大，判連帶賠償120萬元；謝與陳女上訴，台灣高等法院今辯論終結，戴一軒表示相關證據已經很多足以證明。

高院定11月23日下午4點宣判。

謝和弦去年9月25日和戴一軒離婚，今年4月15日與陳莉涵在新北市三重戶政事務所登記結婚。謝2019年因持有大麻被逮，勒戒後重返社會，但去年9月他的尿液遭驗出大麻陽性反應，新北地院依施用二級毒品罪判4月得易科罰金之刑，法官在判決中指謝「戒毒意志薄弱」。

前年12月，謝和弦被人檢舉持有大麻，在自家被海山警方上銬帶回派出所調查。他懷疑是戴一軒（Keanna）檢舉，事後不但高調與陳莉涵（莉婭 Liya）放閃，也指戴一軒偷走高檔吸塵器和吹風機。戴一軒不甘遭指控，反控誣告並提侵權行為損害賠償民事訴訟，主張配偶權遭侵害。

戴一軒表示，她和謝和弦在2016年4月29日結婚，兩人創立共同品牌，她負責管理經營工作，因謝先前即有吸毒前科、躁鬱症病史，她仍不離不棄陪伴。戴女說，2019年11月初告知謝懷了身孕，沒想到他卻與直播藝人「莉婭」曖昧。

同年12月5日晚上7點多，戴一軒回到板橋家中，看到陌生人的鞋子，掀開房間棉被竟看到陳莉涵躺在床上，書桌上還有殘留的大麻。戴女表示她不斷問「在我床上幹嘛？」、「為何知道謝和弦有老婆還與他開房間？」，陳女只答「沒想那麼多」、「頭痛」。謝和弦回家後，說不再愛戴一軒而是愛陳莉涵。

戴一軒不滿謝與陳女大剌剌曬恩愛，還將聞頭髮、舔髮絲的動作拍成影片上傳IG，除了喚陳女「老婆」外還在影片中說「我跟我老婆來度蜜月」，認為兩人毫不在意侵害她配偶權。

新北地院認為謝和弦與陳莉涵的親密行止與情侶無異，逾越一般已婚人士應有的正常社交往來程度，侵害戴女配偶權情節重大，衡酌三人收入後，判謝和弦、陳莉涵應連帶賠償120萬元精神慰撫金。

謝和弦與陳莉涵上訴，高院今行言詞辯論，戴一軒親自出庭，而謝姓夫妻則委任律師到場。律師表示，若在婚姻存續期間有逾矩的行為，他也「不忍攻擊」；戴一軒則向審判長表示，相關的證據很多，可以證明她配偶權受損。

審判長胡宏文表示，相關的證據用以斟酌慰撫金數額，既然雙方沒有要再聲請調查證據，言詞辯論終結，定23日宣判。

歌手謝和弦前妻戴一軒今到台灣高等法院民事庭開庭，庭後她快步離去，不願多談。記者王宏舜／攝影
歌手謝和弦前妻戴一軒今到台灣高等法院民事庭開庭，庭後她快步離去，不願多談。記者王宏舜／攝影
歌手謝和弦前妻戴一軒今到台灣高等法院民事庭開庭，庭後她快步離去，不願多談。記者王宏舜／攝影
歌手謝和弦前妻戴一軒今到台灣高等法院民事庭開庭，庭後她快步離去，不願多談。記者王宏舜／攝影

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