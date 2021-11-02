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美麗新淡海影城扛不住208萬租金 告房東想「打2折」
新北市淡水區美麗新淡海影城受新冠肺炎疫情影響，無法承受每月高達208萬餘元的租金，美麗新娛樂公司提告要求房東宏泰人壽調整租金為每月41萬餘元；台北地方法院簡易庭認為營收減少未超過美麗新可承受的風險範圍，判美麗新敗訴，可上訴。
美麗新公司主張，淡海影城受新冠肺炎影響，防疫指揮中心的指示，要求梅花座，但電影院特性是在狹窄密閉空間內，數百人緊鄰座位一邊飲食一邊共同觀看電影，大大違反指揮中心的要求，且相關指示也大幅降低消費者買票看電影的意願。
美麗新指出，文化部也發布新聞稿確認電影院無法維持正常營運，電影院等同歇業；又美國電影供應商拒絕將熱門片在美國以外地區首映，導致影城沒有「花木蘭」、「007系列」等重量熱門片放映，導致公司去年2月至6月業績大不如前，收入呈現赤字，最慘的月分和前年相比只剩4.9%，難以存續、無法照顧公司員工生計等。
美麗新指出，公司每月現金不足，無法支應同仁薪資和高達208萬餘元的租金，都需要母公司和股東不斷挹注大量現金，希望宏泰人壽降低租金為41萬餘元。
宏泰人壽抗辯，台灣先前早已有SARS防疫經驗，且全球規模的傳染病屢見不鮮，已是現今社會常態風險；又本次疫情對我國內部消費影響甚微。再者，美麗新去年7月成立分公司持續挹注資金設立宏匯廣場，顯見公司營運沒有受疫情影響。
台北地院簡易庭認為，根據會計師查核報告，難以認定美麗新公司受到疫情影響，且公司還在投資宏匯廣場，難認營收下滑超過公司可承受風險。
另美麗新公司依契約約定應給付包底租金和抽成租金，而疫情期間宏泰人壽只收取包底租金外，抽成租金部分全部歸零，其實宏泰人壽沒有因疫情獲利，也無法證明宏泰人壽只對其他承租人降租，卻對美麗新不降租有差別待遇，判美麗新敗訴。
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