50萬買通2少年砍死出軌尪 毒蠍婦重判20年、共犯處無期

高雄56歲杜姓婦人懷疑曾姓丈夫外遇又遭家暴，找上23歲楊姓男子及年僅16歲的余姓、王姓少年以50萬元代價密謀殺夫，楊男甚至恫嚇余姓少年「若曾男沒死，你就會死」，4月19日下午余姓、王姓少年動手行凶，高雄地方法院審結，杜婦被依殺人罪判20年，楊男事後因將罪責推給兩少年，法官加重判無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，杜婦與曾男結婚多年，但杜不滿曾男有外遇並對她家暴，今年4月4日兩人再次爭吵，杜女萌生殺意；同日深夜11點，到高雄市楠梓區某民宅，向楊男、余姓、王姓少年吐露恨意，楊男見狀示意「可以幫忙處理」，還反問杜婦「老公有沒有保險？」

杜婦與楊男談到若曾男死亡，會有100萬元保險金，其中50萬可以做為事成之後的報酬，楊男接下委託後，和余姓、王姓少年談好分成，兩人動手各可拿到15萬，剩餘20萬則由楊男全包，約定19日下午動手，楊還恫嚇余姓少年「若曾男沒死，你就會死」，「因為他不死，保險金就發不下來，大家沒錢分」。

杜婦後來將曾男及外遇小三的照片交給楊男等人，用「臭豆腐」當代號，19日當天杜婦載著余姓少年勘查曾男上班地點，確認曾男及機車在場後，拿出600元讓少年買西瓜刀。

當天下午曾男回家路上，碰到埋伏的余姓、王姓少年，由王男上前搭話，確認身分後由余男動手，持西瓜刀猛砍曾男脖子，曾男遭砍後求助附近目擊者，但送醫後傷重不治。

兩名少年犯案後，先到附近公寓頂樓換裝，再與杜女約好碰面，確認已經下手後，雙方刪除彼此的對話紀錄，余男、王男則跑到杜女安排的住處躲藏。楊男當晚10點確認曾男死亡後，載著余姓、王姓少年到台南海岸邊，丟棄作案凶刀及衣物。

檢警偵詢時，杜女冷靜將過錯推給兩名未成男少年，稱當時只是請他們「教訓」曾男，沒想到卻演變為殺人，但她根本沒有要求楊男等人幫她幹掉先生，楊男也否認涉案。

雄院合議庭根據2名少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，確認杜婦與楊男等人曾討論保險金分成，也發現杜婦曾載著余姓少年勘查地形，因此認定杜、楊兩人涉及殺人，但考量杜婦受到家暴，並懷疑先生外遇，審酌一般人在家暴下容易產生情緒反應，無法保持理性，因此依殺人罪判20年。