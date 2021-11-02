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太魯閣號被告李義祥 違法兼任工地主任再挨百萬元罰款

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣號案被告李義祥，因違法兼任工地主任，上月再遭花蓮縣政府罰款百萬元。圖／報系資料照片
太魯閣號案被告李義祥，因違法兼任工地主任，上月再遭花蓮縣政府罰款百萬元。圖／報系資料照片
0402太魯閣號被告包商李義祥，因涉嫌重大被控過失致死、肇事逃逸等罪嫌，全案還在花蓮地方法院審理中。另就李義祥違法兼任工地主任部分，花蓮縣政府上月召開營造業審議委員會，認定違反營造業法，情節嚴重，再對李義祥開罰最重百萬元。

408列次太魯閣號撞車出軌案造成重大死傷，雖然工程由台鐵局主辦，但因李義祥擔任負責人的義程營造，6年前承攬縣府西寶大橋整建工程，涉嫌變造臨時圍堰施工照片申請估驗計價，遭縣府移送法辦且敗訴，但縣府未依政府採購法規定通報不良廠商並停權，花蓮審計室查核認為縣府行事有欠妥當，也有多位議員持續關切不良廠商通報機制。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會，今天由建設、政風兩處做工作報告，縣議員黃馨等人，再對此事表達關切。

建設處長鄧子榆在回應議員意見時，強調李義祥同時擔任義程營造、義祥工業社負責人，分包台鐵工程的是義祥工業社，並非義程營造，縣府當時是否通報和停權，與太魯閣號完全沒有關係。

但他也表示，李義祥是義程營造負責人，卻擔任得標廠商東新營造工地主任，違反營造業法。主辦工程的台鐵局將此案送到縣府後，上月縣府召開營造業審議委員會，認定李確實違法，因情節嚴重，已依同法第58條，開罰最重的100萬元罰金。

政風處長何定偉表示，太魯閣號案的發生和縣府是否曾停權、通報沒有關聯，但此案確實凸顯現行公共督導層級不足的問題。

目前縣府是在行政暨研考處下設公共工程的採購稽核、施工查核小組，層級較低，政風處希望比照台北、新北、桃園、宜蘭等縣市做法，推動公共工程督導會報，有的縣市是由副市長兼任主委，可以統籌處理，解決部分問題，近日將邀建設、行研等局處研商。

此外，政風處也希望推動廉政平台，一定金額以上的大型工程可以在前期就納入檢調、專家學者等成員，「讓廉能透明陽光早一點照進來」，預防機先，杜絕黑手伸進來。

李義祥 太魯閣撞車事故

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