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陳菊領軍巡察司法院 監委關心國民法官都「素人」

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

監察院司法及獄政委員會今至司法院例行巡察，由院長陳菊領軍，擔任巡察召集人的監委林國明等13人到場，歷經2個多小時會議，雙方主要談論2023年即將上路的國民法官選任問題，另包括兒少、憲法訴訟法、公設辯護人等議題。

除陳菊、林國明外，出席監委包括紀惠容、王美玉、張菊芳、高涌誠、郭文東、施錦芳、王麗珍、鴻義章、王幼玲、林郁容、賴鼎銘、蕭自佑，巡察行程中午前結束。

會議中，多名監委關心2023年即將上路的國民法官選任問題，尤其國民法官都是「素人」，是否具備性別意識，可能影響判決結果。

國民法官法規定犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪因而發生死亡結果的案件，應行國民參與審判。有監委舉例，若加害人是強制性交致死亡，那國民法官是否具備性別意識、性別司改是否落實將形重要，也有委員關切性侵害案件的證據法則和「司法詢問員」制度的執行。

2022年憲法訴訟法也將上路，監委也關切資訊公開範圍，認為是否會侵犯隱私。不過，若不公開聲請書，「法庭之友」該如何表示意見，也是難題。

再者，多名監委關心司法兒少議題，花了不少時間談論和了解；另監委也針對公設辯護人表示意見，認為司改國是會議已有結論不應再設置公設辯護人，應由法扶律師等取代，但現今公設辯護人仍存在，更質疑約聘公設辯護人的合法性。

陳菊領軍司法及獄政委員會監委巡察司法院。記者林孟潔／攝影
陳菊領軍司法及獄政委員會監委巡察司法院。記者林孟潔／攝影
司法院長許宗力。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力。記者王宏舜／攝影
監察院長陳菊。記者王宏舜／攝影
監察院長陳菊。記者王宏舜／攝影
陳菊和許宗力擊肘寒暄。記者林孟潔／攝影
陳菊和許宗力擊肘寒暄。記者林孟潔／攝影
陳菊今領軍司法及獄政委員會監委巡察，司法院長許宗力（右二）和副院長蔡炯燉（右一）、秘書長林輝煌（左二）等人親迎。記者林孟潔／攝影
陳菊今領軍司法及獄政委員會監委巡察，司法院長許宗力（右二）和副院長蔡炯燉（右一）、秘書長林輝煌（左二）等人親迎。記者林孟潔／攝影
陳菊和副院長蔡炯燉擊肘寒暄。記者林孟潔／攝影
陳菊和副院長蔡炯燉擊肘寒暄。記者林孟潔／攝影

國民法官 司法院 陳菊

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