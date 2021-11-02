收賄50萬喬違建被起訴 新北議員陳科名開庭仍喊冤

新北市議員陳科名。本報資料照片 民進黨新北市議員陳科名涉嫌收賄50萬元替違建廠商關說，去年8月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。今新北地方法院開準備庭，陳科名仍喊冤，全盤否認檢方指控犯行。

深耕新莊地區的4連霸議員陳科名2019年被指控收受建商1307萬元賄賂，替建商關說，去年4月被依違反貪汙治罪條例判決有期徒刑10年8月，陳上訴，目前案件仍在高等法院審理。

去年8月，陳科名又被檢方查出曾收受違建廠房的業者50萬元，向違建拆除大隊施壓。陳科名否認收賄，稱業者都是跟服務處王姓秘書接觸，他並未涉入；檢方不採信其說詞，依貪汙治罪條例起訴陳科名。

案件目前審理中，法官今天上午開準備庭，針對檢方有疑慮的監聽譯文進行勘驗程序。陳科名在法庭上依舊喊冤，否認犯罪。今天開庭後無法完成勘驗程序，法官擇日另開準備庭。

陳科名面對受訪僅否認檢方起訴的罪刑，低調不願受訪。