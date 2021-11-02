東華女大生怒控同校生性騷 校方受理性平申訴

國立東華大學一名劉姓女學生，在臉書社團上拍賣二手耳環，卻因大頭照是泳裝照，有男學生留言「這個大頭照好兇」等語，讓劉女感到被性騷擾，私下要求對方承認性騷擾意圖未果，貼文講述事發經過，並在上月29日向東華大學性平會申請調查，校方聲明會依規定嚴謹處理。

劉姓女學生在臉書上敘述事發經過，她於臉書社團拍賣二手耳環，卻有楊姓學生留言「這個大頭照好兇」，並標記高姓學生，高回覆「有人要團購耳環嗎」，楊表示「確定耳環嗎」，高留言「可以面交嗎」並標註另名蘇姓學生。

網路上用語「好兇」、「好凶」、「很兇」，是形容女性胸部很大很美，音同「好胸」，而非指實際的脾氣很兇，常出現在討論女體的相關貼文留言。

劉女貼文指出，對於同校學生的留言感到被性騷擾，於是主動聯繫3人，希望對方可承認性騷擾意圖，更直指楊男應該公開道歉，卻得到「『這個大頭照好兇』的兇，和他說他母親很兇的「兇」意義相同」，也是指「劉女的性格很兇」等解釋；且楊男沒有針對騷擾道歉，僅說用詞不當引起誤會，劉女認為其態度輕浮、毫無悔意，無法接受。

劉女認為，網路騷擾無處不在，做出類似行為的人也層出不窮，「共犯」數不勝數，很納悶是什麼樣的社會氛圍，讓這些男性認為能理所當然的輕浮點評一位女性的身體和衣著，因此決定反擊，向校方申請性平會調查。

貼文一出，引來許多網友熱議，像是「這杯水想強姦我」、「女權自助餐」等言論，也有人認為劉女是捍衛自己的權益，留言為她加油。

東華大學今天發表聲明，表示當事人已經向性平委員會提出申請調查，將依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規定嚴謹處理。已在處理程序當中，並同步啟動保護雙方當事人受教權機制，同時視當事人需求，提供必要的心理諮商支持，以及其他保護措施或協助，並將依據依性平法第30條規定成立調查小組調查。