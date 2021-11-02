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學習司法官粗口嗆警遭退訓 繳3萬元獲緩起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

韓姓學習司法官日前在餐廳與學長及其女友聚會，見餐廳老闆娘男友正在打小孩，因而請女友報警，警方到場後，卻失控對警方爆粗口，事後他不僅被退訓，還吃上官司；台北地檢署考量韓男已與員警和解，今天針對侮辱公務員的部分處分緩起訴，條件是支付3萬元緩起訴處分金。

另外，韓男涉嫌對劉姓、邱姓員警爆粗口，另被控妨害名譽，韓男與劉男8萬元和解，並捐款6萬元給喜憨兒基金會，獲員警撤告，獲不起訴處分。

據調查，韓男是司法官學院62期受訓學員，本月9日晚上，他與學長到北市大安區的餐廳聚餐，幾杯黃湯下肚後，在餐廳內小睡片刻，卻被餐廳老闆娘男友打老闆娘小孩的聲響吵醒，因而請人報警。

詎料警方到場後，韓男質疑警方沒有搜索票，因此與警方爆發口角，並情緒失控對2名員警爆粗口，還說「我是司法官學院的學習檢察官」。

韓男酒後嗆警的新聞曝光後，司法官學院隨即召開考評會，考量其言行已違反「司法官學院學員守則」，決議將品德學識成績評為不及格。

圖為台北地檢署。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
圖為台北地檢署。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

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