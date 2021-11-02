男酒測高達2.5提上訴大逆轉無罪 警坦承疏失允諾改進

屏東羅姓男子因酒駕遭警攔查，酒測值竟超標10倍，高達每公升2.5毫克，地院一審判6個月徒刑，他不服，提起上訴，二審合議庭改判無罪。關於判決結果，警方表示，該酒測儀器無異常，也依程序執法，對於指數異常，員警未以第二部機器加以施測一事，未來將製作案例教育進行宣導，以防類似情形再發生。

羅男今年4月10日晚上9時許，騎乘電動自行車行經屏東縣東港鎮大利、東新路口時，因行車搖晃蛇遭警攔查，經警方酒測，酒精濃度為每公升2.5毫克遭移送，後由檢方起訴。

地院一審將羅男依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑6個月，併科罰金6萬元；事後他不服，提起上訴；經審理，二審合議庭判決結果逆轉，改判無罪。

判決出爐後，東港警分局表示，員警依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之2規定，有按全程連續錄影、詢問受測者飲用酒類結束時間及提供礦泉水給受測者漱口等程序進行施測。

該酒測儀器檢定日期為去年8 月6 日，檢定合格有效期間為今年8 月31日，且無故障維修紀錄。警方也強調，該酒測器有定期送檢紀錄，無異常情形。

依據警政署去年4月21日函頒的「取締酒後駕車作業程序修正規定」操作酒測器應注意事項中提及，「實施前述檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測。

警方表示，取締全程連續錄影、詢問受測者飲用酒類結束時間及提供礦泉水給受測者漱口等程序進行施測。

東港分局交通組長趙晉偕說，因2.5毫克的酒測值，員警未察覺是屬於異常，未以第二部機器加以施測，顯有違反規定，製作案例教育進行宣導，以防類似情形再發。