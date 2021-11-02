玉山銀理專盜領存戶1.8億元被起訴 至今僅補匯回4200萬

玉山銀行鳳山分行潘姓理財專員疑因投資失利，涉嫌盜領41名客戶存款，填補財務黑洞，盜領總額高達1.8億元，但迄今只陸續回補4200餘萬元至被害客戶帳戶，還有1.4億元不知去向；潘女行為不僅讓玉山銀遭金管會重罰2000萬元，高雄地檢署偵結，依違反銀行法、偽造文書等罪，將潘女起訴。

潘女2005年4月進入玉山銀前鎮分行，2011年起轉任理財專員，2020年5月調派至鳳山分行服務，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

但潘女疑因投資失利，利用客戶委託她協助申購基金、代為匯款的機會，取得存摺、印章、金融卡後，透過金融卡、網路銀行轉帳或臨櫃匯款，陸續將客戶存款轉匯至自己或帳戶遭挪用的客戶帳戶內。

為了不讓客戶起疑，潘女還利用自己、親友帳戶，陸續轉帳小額款項到客戶帳戶，還會在交易明細表上註記基金名稱，使客戶誤以為自己有參與投資，收到配息分紅，後來有存戶發現存款短少，向玉山銀行詢問後，銀行發現事有蹊俏，調查後報案，潘女盜領行為才曝光。

檢調獲報後，去年7月發動搜索，傳喚潘女母親、堂妹及陳姓前夫共3人到案，但潘女搜索時逃逸，訊後檢方認定潘女前夫協助隱匿行蹤，訊後5萬元交保，潘母及堂妹訊後則請回。至於潘女逃逸約半個月後，眼見無處可躲才主動投案。

檢調清查，從2019年起至少有41名客戶受害，盜領總額高達1億8039萬4813元，潘女供稱，部分金額確實用於基金投資，部分則是用於地下投資，只是沒跟對方提及。