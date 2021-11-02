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以小孩欠電腦為由公然索賄 消防小隊長判6年10月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台中市消防局第四大隊前小隊長蔡旺財以「小孩欠電腦用」為由，收受賄絡放水消防安檢，或圖利業者免去裝設消防設備，一、二審依貪汙等罪判刑6年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蔡旺財2011年至2014年5月在台中市消防局第四大隊安檢小組擔任小隊長，之後調任沙鹿消防分隊擔任小隊長，皆負責消防安全檢查業務。

蔡旺財2011年5、6月聯繫白姓消防設備士，出言「交一張出來」、「局裡面要開罰單業績」等語，要求交出名單開罰，白擔心遭舉發影響聲譽，又怕被蔡刁難，只好行賄2萬元，蔡收下後稱「我會跟下面交代」。

蔡旺財隔年發現某醫院消防設施不合格，向張姓消防設備師表示要開舉發單，並稱「不要可以，現在行情是4萬起跳」、「你就拿4萬元給我，我家裡小孩有欠電腦用，4萬元就來買電腦」。

蔡也放水燒肉店、家具行消防安檢，圖利店家不須支付罰單及改善設備。再者，蔡接受某宮廟管委會捐款5萬元購買消防裝備，但他未規定辦理，反直接交給分隊長處理，被控貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌。

蔡旺財一、二審皆依貪汙等罪判6年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。另懲戒法院今年也認為蔡有損公務員誠實、清廉的節操形象，嚴重損害政府信譽，審酌他欠缺守法觀念，危害公共利益，重創機關形象，判決撤職並停止任用2年。

示意圖／ingimage
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貪汙 罰單

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