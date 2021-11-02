藏網路三方詐騙 24條通男子光屁股落網收押

楊姓男子（中）在網路以三方詐騙手法，涉嫌行騙買家及商品店家，共涉24案通緝落網。記者林保光／翻攝 楊姓男子利用三方詐騙手法，設假帳號在網路音響、攝影等商品論壇網站，貼文求售器材，2年來至少騙62人上當。高雄警方追查他的真實身分，追到台中逮捕他到案，發現他涉案累累，已被7處地檢署發布詐欺、侵占等24案通緝，經高雄地檢署聲押獲准。

據了解，楊姓男子（38歲）涉詐欺案，去年9月便由台中地檢署發布通緝，四處租屋藏匿，後來另涉23件詐欺、侵占，再由高雄、台南、嘉義、台中、桃園、台北及基隆等7處地檢署發布通緝。

據悉，楊姓男子涉24案遭通緝，手法如出一轍，先在手機交易網站或通訊行實體店面，向業者稱要買手機，希望以轉帳付款，業者不疑有詐，提供匯款帳號給他以後，他便上網路討論及交易音響器材的「MyAV視聽商情網」、交易攝影器材的「DCView數位視野」及臉書「音響硬體買賣徵求區」等社群網站，設立「Kiddlee」、「靜」、「閒雲野鶴」等近20個帳號，佯稱有高單價的二手音響或攝影器材要便宜賣，騙買家上當。

楊姓男子一面將手機業者的帳號提供給買家，趁買家匯款後，便向手機業者稱自己已匯款，拿走預約的手機。