聽新聞
test
0:00 / 0:00
藏網路三方詐騙 24條通男子光屁股落網收押
楊姓男子利用三方詐騙手法，設假帳號在網路音響、攝影等商品論壇網站，貼文求售器材，2年來至少騙62人上當。高雄警方追查他的真實身分，追到台中逮捕他到案，發現他涉案累累，已被7處地檢署發布詐欺、侵占等24案通緝，經高雄地檢署聲押獲准。
據了解，楊姓男子（38歲）涉詐欺案，去年9月便由台中地檢署發布通緝，四處租屋藏匿，後來另涉23件詐欺、侵占，再由高雄、台南、嘉義、台中、桃園、台北及基隆等7處地檢署發布通緝。
據悉，楊姓男子涉24案遭通緝，手法如出一轍，先在手機交易網站或通訊行實體店面，向業者稱要買手機，希望以轉帳付款，業者不疑有詐，提供匯款帳號給他以後，他便上網路討論及交易音響器材的「MyAV視聽商情網」、交易攝影器材的「DCView數位視野」及臉書「音響硬體買賣徵求區」等社群網站，設立「Kiddlee」、「靜」、「閒雲野鶴」等近20個帳號，佯稱有高單價的二手音響或攝影器材要便宜賣，騙買家上當。
楊姓男子一面將手機業者的帳號提供給買家，趁買家匯款後，便向手機業者稱自己已匯款，拿走預約的手機。
高雄市刑警大隊偵二隊追查出楊落腳台中，10月26日到台中市西屯區四川三街某日租套房，逮捕楊到案，查出他用這種三方詐騙手法，至少騙了62名買家或業者，騙走數十支手機變賣，變現獲利至少近70萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言