快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏網路三方詐騙 24條通男子光屁股落網收押

聯合報 / 記者林保光／即時報導

楊姓男子（中）在網路以三方詐騙手法，涉嫌行騙買家及商品店家，共涉24案通緝落網。記者林保光／翻攝
楊姓男子（中）在網路以三方詐騙手法，涉嫌行騙買家及商品店家，共涉24案通緝落網。記者林保光／翻攝
楊姓男子利用三方詐騙手法，設假帳號在網路音響、攝影等商品論壇網站，貼文求售器材，2年來至少騙62人上當。高雄警方追查他的真實身分，追到台中逮捕他到案，發現他涉案累累，已被7處地檢署發布詐欺、侵占等24案通緝，經高雄地檢署聲押獲准。

據了解，楊姓男子（38歲）涉詐欺案，去年9月便由台中地檢署發布通緝，四處租屋藏匿，後來另涉23件詐欺、侵占，再由高雄、台南、嘉義、台中、桃園、台北及基隆等7處地檢署發布通緝。

據悉，楊姓男子涉24案遭通緝，手法如出一轍，先在手機交易網站或通訊行實體店面，向業者稱要買手機，希望以轉帳付款，業者不疑有詐，提供匯款帳號給他以後，他便上網路討論及交易音響器材的「MyAV視聽商情網」、交易攝影器材的「DCView數位視野」及臉書「音響硬體買賣徵求區」等社群網站，設立「Kiddlee」、「靜」、「閒雲野鶴」等近20個帳號，佯稱有高單價的二手音響或攝影器材要便宜賣，騙買家上當。

楊姓男子一面將手機業者的帳號提供給買家，趁買家匯款後，便向手機業者稱自己已匯款，拿走預約的手機。

高雄市刑警大隊偵二隊追查出楊落腳台中，10月26日到台中市西屯區四川三街某日租套房，逮捕楊到案，查出他用這種三方詐騙手法，至少騙了62名買家或業者，騙走數十支手機變賣，變現獲利至少近70萬元。

楊姓男子（左）在網路以三方詐騙手法，涉24案遭7處地檢署發布通緝，被捕時連褲子都來不及穿。記者林保光／翻攝
楊姓男子（左）在網路以三方詐騙手法，涉24案遭7處地檢署發布通緝，被捕時連褲子都來不及穿。記者林保光／翻攝

通緝 詐欺

延伸閱讀

毒鴛鴦落網警局上演求婚記 一發監一收押在監結婚登記

虐死派遣員工棄屍 在逃員工已落網今檢聲押獲准

台南大學機車置物小偷落網 7旬阿嬤辯：做資源回收

為錢22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押不禁見

相關新聞

朋友欠近億10年不還他氣砍21刀 二審從13年改成9年

男子蘇文斌（56歲）不滿相識多年的洪姓友人欠債近億十年未還，去年10月間到洪上香的宮廟堵人、催討債務，兩人起了爭執，蘇持...

連警都驚呆！男子酒測2.5遭判刑 提上訴大逆轉竟無罪

屏東羅姓男子因酒駕遭警攔查，酒測值竟超標10倍，高達每公升2.5毫克，連員警都驚呼「阿娘喂！從沒看過的數值」。地院一審判...

撤銷1張6萬元罰單 北市府4公務員全部涉貪交保

台北市政府建管處使用管理科前科長陳建銘遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單；檢調昨天搜索、約談陳等4名...

台中牛肉麵店老闆強吻女員工 還辯對方先抱他

台中市某家牛肉麵店老闆莊男，3月間趁女員工小蘋（化名）在洗碗時，抱住小她強吻，經小蘋推開莊男逃離後報警，莊男否認犯行，辯...

離婚談不攏「硬上」性侵老婆今逆轉獲無罪

一名丈夫被控和妻子談離婚而發生口角，他壓制妻子強迫行房，以手指和生殖器性侵得逞，事隔3天再次吵架拖行、咬傷妻子，一審依強...

民代疑關說建管涉弊 柯文哲：有時叫關切 那條線怎分？

台北市建管處有同仁遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單，對此，台北市長柯文哲今表示，很多事情還是要等調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。