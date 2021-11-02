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北巿年輕情侶「仙人跳」 23歲男網友被劫財又遭砍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松山區發生情侶設局「仙人跳」，強盜男網友財物。20歲郭姓男子缺錢，要她的16歲女友在交友軟體假約炮，再跟蕭姓少年持刀到旅館破門脅迫在場的林姓網友交錢，林反抗，腰部遭畫傷10多公分。警方策動郭等3人到案。檢察官訊後將郭聲押禁見獲准，她的女友及蕭則被移送少年法庭審理。

警方調查，郭的女友在交友軟體Cheers認識林男（23歲），暗示可跟林發生性關係，林非常興奮，準備好跳蛋等情趣用品，本月30日雙方約在八德路四段一間旅館，林到場認為旅館環境不夠好，又帶少女換到另一間旅館。

少女偷偷傳地址給郭，郭跟蕭準備開山刀、藍波刀、鋁棒，隨後破門闖進房內，郭大聲恫嚇林「你們在幹嘛！她是我女友欸」，蕭則假裝少女哥哥，要林賠錢了事。沒料林不肯，欲離開現場，遭郭阻止後大力反抗。

郭等人持刀砍傷林，搶走他身上現金2千多元、提款卡、五倍券，逃到西門町一間旅館，警方策動3人到案，發現3人將五倍券花光光，其中少女還拿五倍券買內褲，疑似要長期逃亡，詢後將少女、蕭姓少年移由少年法庭審理，將郭依強盜罪嫌送辦，檢察官聲押禁見獲准。

松山區發生情侶強盜案。記者蔡翼謙／攝影
松山區發生情侶強盜案。記者蔡翼謙／攝影

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