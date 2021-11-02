國防部女中校控長官兩度伸手摸她股溝 證據不足告不成

國防部一名女中校控訴2017年12月參加工作餐會時，與吳姓直屬長官相鄰而坐，對方卻趁餐會尾聲、同桌無人之際，兩度碰她的腰、揭開她的內褲摸捏股溝。女中校認為吳涉犯刑法強制猥褻罪嫌，2019年提自訴，但士林地方法院認為證據不足，且吳拒測謊鑑定也是行使不自證己罪權利，判無罪。她上訴，台灣高等法院今駁回。

因吳一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾乎可確定無罪。

女中校原為教官，充滿自信，但轉到國防部後，同事形容「狀況變得很不OK」。女中校表示，當天到台北市士林區一家宴會餐廳參加工作餐會，吳姓長官卻在晚上8點多、快散場時，用右手觸碰她背部中腰處，貼著肌膚順勢而下，並用手指拉開她內褲、摸股溝。她說，當下嚇得起身躲入廁所，但因包包還放在座位上，只好再返回；吳是直屬長官，她不敢先行離席，但對方竟再次伸手。

女中校稱當時她轉頭怒視，吳姓長官還不收手，直到一旁有人叫喚他們離開，吳的手才從她股溝抽出。

吳姓長官不否認有一起參加餐會，但堅決否認強制猥褻，並指餐會又不是人煙稀少或是兩人獨處的場合，如果女中校反感、自行離席，怎麼可能會再回座？如果女中校是因懼於他權勢不敢離席，為何「第一次」敢立刻離開？

吳表示，女中校提出就醫紀錄，但可能是因國防部工作環境壓力大、或他管理風格嚴厲所致，不是因為他猥褻。

士林地院審理認為，從餐會空間圖來看，隨時會有人經過他們身邊，況且還有學弟叫喚他們離開，女中校的指述有疑點。而一名證人表示，吳工作要求嚴厲，偶爾會摻雜三字經或不雅的言詞，吳曾對女中校斥責「操妳媽的GG蛋」，而被認定成立性騷擾。

士院認為女中校雖經三軍總醫院診斷有憂鬱症、慢性創傷後壓力症候群等病症，但她在2018年12月4日才開始就診，與她控訴2017年12月12日遭猥褻差很久，難以認定是遭猥褻造成。因女中校所提的證據不足，一審判吳無罪。