快訊

國防部發布新式14天教召制 這三種單位後備軍人要入列

最後機會你中了嗎？千元國旅券第四周抽籤 6組幸運獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部女中校控長官兩度伸手摸她股溝 證據不足告不成

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國防部一名女中校控訴2017年12月參加工作餐會時，與吳姓直屬長官相鄰而坐，對方卻趁餐會尾聲、同桌無人之際，兩度碰她的腰、揭開她的內褲摸捏股溝。女中校認為吳涉犯刑法強制猥褻罪嫌，2019年提自訴，但士林地方法院認為證據不足，且吳拒測謊鑑定也是行使不自證己罪權利，判無罪。她上訴，台灣高等法院今駁回。

因吳一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾乎可確定無罪。

女中校原為教官，充滿自信，但轉到國防部後，同事形容「狀況變得很不OK」。女中校表示，當天到台北市士林區一家宴會餐廳參加工作餐會，吳姓長官卻在晚上8點多、快散場時，用右手觸碰她背部中腰處，貼著肌膚順勢而下，並用手指拉開她內褲、摸股溝。她說，當下嚇得起身躲入廁所，但因包包還放在座位上，只好再返回；吳是直屬長官，她不敢先行離席，但對方竟再次伸手。

女中校稱當時她轉頭怒視，吳姓長官還不收手，直到一旁有人叫喚他們離開，吳的手才從她股溝抽出。

吳姓長官不否認有一起參加餐會，但堅決否認強制猥褻，並指餐會又不是人煙稀少或是兩人獨處的場合，如果女中校反感、自行離席，怎麼可能會再回座？如果女中校是因懼於他權勢不敢離席，為何「第一次」敢立刻離開？

吳表示，女中校提出就醫紀錄，但可能是因國防部工作環境壓力大、或他管理風格嚴厲所致，不是因為他猥褻。

士林地院審理認為，從餐會空間圖來看，隨時會有人經過他們身邊，況且還有學弟叫喚他們離開，女中校的指述有疑點。而一名證人表示，吳工作要求嚴厲，偶爾會摻雜三字經或不雅的言詞，吳曾對女中校斥責「操妳媽的GG蛋」，而被認定成立性騷擾。

士院認為女中校雖經三軍總醫院診斷有憂鬱症、慢性創傷後壓力症候群等病症，但她在2018年12月4日才開始就診，與她控訴2017年12月12日遭猥褻差很久，難以認定是遭猥褻造成。因女中校所提的證據不足，一審判吳無罪。

女中校不服而上訴高院，高院審理後仍認為證據不足，維持一審見解，吳仍無罪。

國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

猥褻 國防部

延伸閱讀

國防部視蔣介石「如君如父」？馮世寬比讚喊：本來就是

男捷運上連三犯性騷猥褻 再犯風險高法院准強制治療

國軍推動「軍職專長對照民間專長」讓官兵直接換照就業

明年試行14日教召 國防部：「剛退先召」選員一萬多人

相關新聞

連警都驚呆！男子酒測2.5遭判刑 提上訴大逆轉竟無罪

屏東羅姓男子因酒駕遭警攔查，酒測值竟超標10倍，高達每公升2.5毫克，連員警都驚呼「阿娘喂！從沒看過的數值」。地院一審判...

撤銷1張6萬元罰單 北市府4公務員全部涉貪交保

台北市政府建管處使用管理科前科長陳建銘遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單；檢調昨天搜索、約談陳等4名...

國防部女中校控長官兩度伸手摸她股溝 證據不足告不成

國防部一名女中校控訴2017年12月參加工作餐會時，與吳姓直屬長官相鄰而坐，對方卻趁餐會尾聲、同桌無人之際，兩度碰她的腰...

朋友欠近億10年不還他氣砍21刀 二審從13年改成9年

男子蘇文斌（56歲）不滿相識多年的洪姓友人欠債近億十年未還，去年10月間到洪上香的宮廟堵人、催討債務，兩人起了爭執，蘇持...

白牌計程車司機兼差提款車手 獲利3千判刑1年5月

范姓白牌計程車司機因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，范涉嫌依集團成員指示，向陳姓女被害人收取37萬元後，再交給集團成員...

疑受民代關說撤罰單 北市府建管處官員20萬交保

聖泰科技公司去年違規裝修房屋，被台北市政府開出罰單，事後疑有民代接獲陳情向建管處「關切」，沒多久6萬元罰單就撤銷，調查局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。