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朋友欠近億10年不還他氣砍21刀 二審從13年改成9年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子蘇文斌（56歲）不滿相識多年的洪姓友人欠債近億十年未還，去年10月間到洪上香的宮廟堵人、催討債務，兩人起了爭執，蘇持開山刀砍殺洪21刀，導致腸子外露、休克死亡。新北地方法院依殺人罪判蘇13年徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決，改為9年徒刑。

洪姓死者陸續向蘇文斌借錢，雖有設定抵押、開票據做擔保，但還款狀況仍欠佳。蘇屢向洪討債，但對方推拖。蘇在2020年10月21、22日到洪在林口經營的洗車場找他，但沒找到人，得知他隔天一早會到洗車場隔壁的宮廟上香，便到宮廟堵他。

兩人見面起了爭執，蘇拿出預備好的開山刀，朝洪的頭部、頸部、腹部砍了18刀，洪倒地後，蘇又朝他腳踝砍了3刀。洪因頸部血管創傷、腸子外露，休克死亡。蘇行凶後，聯繫一名友人，要求友人陪同他到警局自首

蘇雖坦承殺人犯行，但稱凶刀是從洪的手中搶來，非預謀殺人。新北地院認為蘇符合自首減刑要件，但非「義憤」殺人，且他砍殺多達21刀，也未將人送醫，手段殘忍，審酌蘇腎衰竭定期要洗腎，領有極重度障礙證明，也經常借錢給友人或捐款給慈善團體，判13年徒刑。

案經上訴，高院審理後，今撤銷改判蘇為9年徒刑。

蘇姓男子因上億元債務糾紛，砍死洪姓老友。本報資料照片
蘇姓男子因上億元債務糾紛，砍死洪姓老友。本報資料照片

殺人 自首

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