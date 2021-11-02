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連警都驚呆！男子酒測2.5遭判刑 提上訴大逆轉竟無罪

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東羅姓男子因酒駕遭警攔查，酒測值竟超標10倍，高達每公升2.5毫克，連員警都驚呼「阿娘喂！從沒看過的數值」。地院一審判他6個月徒刑，但羅男不服，提起上訴，因酒精濃度對外在行為的影響足以「致死」，基於各種原因，難認已達違法標準，因此，二審合議庭改判他無罪。

判決指出，羅男今年4月10日晚上9時許，騎乘電動自行車行經屏東縣東港鎮大利、東新路口時，因行車搖晃蛇遭警攔查，經警方酒測，酒精濃度為每公升2.50毫克，被依公共危險罪移送，後由檢方起訴並向地院聲請簡易判決。

地院一審，將羅男依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑6個月，併科罰金6萬元；事後他不服，提起上訴，堅決否認有酒後不能駕駛動力交通工具的犯行，還強調，酒精測試的結果數據無法想像。

依違刑法第185 條之3 第1 項第1 款規定，吐氣所含酒精濃度達「每公升0.25毫克以上」而仍駕駛動力交通工具者，即成立犯罪，但羅男的酒測值為2.50毫克，為法定犯罪標準之10倍，數據一出，當時施以酒測的員警都驚訝表示，「阿娘喂！從來未看過超過2.5的數值」。

地院二審合議庭認為，一般人呼氣酒精濃度對外在行為表現或狀態的影響，於濃度達2.00mg/L時，就會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」及「無法開車」的狀態；若濃度達2.5mg/L 時，則會「致死」。

經審理，因無從對羅男在案發時，酒測值2.50 mg/L一事產生合理確信，也無從依案發前、後的種種情狀，推認他當時酒精濃度已達違法標準，對於服用酒類致不能安全駕駛，基於「罪證有疑、利於被告」的證據法則，羅男獲判無罪，並撤銷原判決。

屏東羅姓男子因酒駕地院一審判他6個月徒刑。事後羅男不服，提起上訴，二審案情逆轉，獲判無罪。記者陳弘逸／攝影
屏東羅姓男子因酒駕地院一審判他6個月徒刑。事後羅男不服，提起上訴，二審案情逆轉，獲判無罪。記者陳弘逸／攝影

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